Zadziwiająco podobny pomysł przedstawił Emmanuel Macron podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim z okazji Dnia Europy 9 maja. Prezydent Francji przyznał, że unijne aspiracje Ukrainy są uzasadnione, podobnie zresztą jak Mołdawii i Gruzji, więc należy jeszcze raz przemyśleć geografię i model organizacji na naszym kontynencie. Jednocześnie zastrzegł, że nawet jeśli Kijów otrzymałby status kandydata już jutro, to jego droga do członkostwa może zająć nawet kilkadziesiąt lat. Przyspieszenie akcesji wiązałoby się zaś z obniżeniem standardów członkostwa i osłabieniem jedności UE. Dlatego też – według Macrona – należy stworzyć szerszą „europejską wspólnotę polityczną”, która stałaby się płaszczyzną współpracy w wielu dziedzinach między wszystkimi państwami Starego Kontynentu podzielającymi demokratyczne wartości. Co ważne, przynależność do niej nie determinowałaby przyszłej akcesji do UE.