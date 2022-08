Przypominając, że poniedziałek jest 180 dniem obrony Ukrainy przed agresją Rosji, Zełenski podkreślił, że w rozpoczynającym się tygodniu przypada najważniejsze ukraińskie święto - Dzień Niepodległości.

Oświadczył, że, agresorzy na pewno nie spodziewali się, iż będzie ono obchodzone w takiej sytuacji jak obecna. Chwytają się wszelkich sposobów aby złamać ducha oporu Ukraińców po tym jak przekonali się, iż szybkie i łatwe zwycięstwo, na które liczyli nie jest możliwe – powiedział Zełenski.

"Obecnie napływają liczne doniesienia w mediach, że w Mariupolu przygotowywana jest sceneria do absolutnie odrażającego i absurdalnego procesu pokazowego ukraińskich obrońców, naszych bojowników, którzy są więzieni przez okupantów" - powiedział Zełenski.

"Niezależnie od planów okupantów reakcja naszego państwa będzie absolutnie jasna. Jeżeli do tego godnego potępienia procesu dojdzie...wyznaczy on linię, poza którą wszelkie negocjacje będą niemożliwe. Rosja odetnie się od nich sama...nie będzie dalszych rozmów" - podkreślił ukraiński prezydent.

Dodał, że wszyscy partnerzy Ukrainy zostali poinformowani o tym co "to terrorystyczne państwo może przygotować na ten tydzień". "Wszyscy rozumieją wszystko. Zdają sobie sprawę co okupanci robią i czym to grozi. Rozumieją też, że Ukraina nie będzie tego tolerować" – oświadczył Zełenski.

