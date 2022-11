Po rosyjskich atakach rakietowych na infrastrukturę energetyczną Ukrainy we wtorek ok. 10 mln Ukraińców zostało pozbawionych dostępu do prądu; przywrócono już dostawy do 8 mln z nich, ekipy naprawcze będą pracowały cała noc - przekazał we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski.

Krytyczna sytuacja ukraińskiej energetyki Reklama "Słyszałem raporty o przywróceniu dostaw energii elektrycznej. Ok. 10 mln Ukraińców zostało od niej odłączonych po ataku terrorystycznym. Dostawy do 8 mln konsumentów już zostały przywrócone. Elektrycy i ekipy naprawcze będą pracowali całą noc. Dziękuję wszystkim!" - napisał Zełenski na Twitterze. Reklama Krytyczna sytuacja ukraińskiej energetyki We wtorek wojska rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak rakietowy, wymierzony głównie w obiekty infrastruktury energetycznej na całej Ukrainie - przekazały władze. Był to największy rosyjski nalot rakietowy od 24 lutego - poinformował rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat. Dodał, że ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 73 z ponad 90 rakiet wystrzelonych przez Rosjan oraz 10 wyprodukowanych w Iranie dronów. Rosyjski ostrzał rakietowy Ukrainy pozbawił część Mołdawii prądu Zobacz również W efekcie nalotu sytuacja ukraińskiej energetyki jest krytyczna - mówił z kolei wiceszef gabinetu prezydenta Kyryło Tymoszenko. "Ucierpiało ok. 15 obiektów w różnych obwodach. Mamy z tego powodu odłączenia (prądu) w Kijowie, w obwodach winnickim, wołyńskim, donieckim, dniepropietrowskim, żytomierskim, kijowskim, kirowohradzkim, lwowskim, połtawskim, rówieńskim, sumskim, tarnopolskim, charkowskim, chmielnickim, czerkaskim, czerniowieckim i czernihowskim".