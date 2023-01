Administracja USA jest bliska decyzji w sprawie wysłania znaczącej liczby czołgów M1 Abrams do Ukrainy i może ogłosić ją jeszcze w tym tygodniu - donosi we wtorek "Wall Street Journal". Według dziennika ma to być część porozumienia z Niemcami, w ramach którego Berlin również wyśle własne Leopardy i zezwoli na transport kolejnych z Polski.

Gazeta, która powołuje się na dwa źródła w administracji USA, twierdzi że w ramach porozumienia USA przekażą Ukrainie "znaczącą" liczbę Abramsów, podczas gdy Niemcy przekażą mniejszą liczbę Leopardów 2 i zgodzą się na reeksport maszyn z Polski. Dziennik podaje, że zmiana w dotychczasowym stanowisku USA jest wynikiem ubiegłotygodniowej rozmowy prezydenta Joe Bidena z kanclerzem Olafem Scholzem, podczas której Biden zgodził się rozważyć dostawy Abramsów wbrew radom Pentagonu, który wielokrotnie wskazywał na logistyczne trudności związane z utrzymaniem amerykańskich czołgów. Według cytowanego przez "WSJ" niemieckiego oficjela, sprawa była przedmiotem "intensywnych negocjacji" między Waszyngtonem i Berlinem i "wydaje się na dobrej drodze do rozwiązania". Niemiecki MON: Państwa partnerskie mogą rozpoczynać szkolenia wojskowych z Ukrainy na Leopardach Zobacz również Wcześniej zarówno szef Pentagonu Lloyd Austin, jak i niemiecki minister obrony Boris Pistorius twierdzili, wbrew doniesieniom mediów, że dostawy czołgów Leopard na Ukrainę nie są uzależnione od przekazania Abramsów. Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)