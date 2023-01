Minister obrony Niemiec Boris Pistorius zachęcił państwa partnerskie do rozpoczęcia szkolenia wojskowych z Ukrainy na czołgach Leopard. "Nie stoimy na drodze do tego" - powiedział Pistorius we wtorek w Berlinie na konferencji prasowej razem z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Pistorius powiedział także, że oczekuje decyzji w sprawie dostawy czołgów Leopard dla Ukrainy "wkrótce". Reklama Zdaniem ministra obrony Pistoriusa, Niemcy nie są w debacie o czołgach odosobnione na arenie międzynarodowej. Słuszne jest poświęcenie czasu na podjęcie decyzji o dostawie Leoparda na Ukrainę - powiedział minister, cytowany przez portal tygodnika "Spiegel". "Jest zgoda co do tego, że NATO nie może stać się stroną wojny" - podkreślił. (PAP)