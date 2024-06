„Tych samolotów będzie coraz więcej i wzmocnią one wasze Siły Powietrzne. Nie mogę ujawnić daty, dlatego powiem jedynie, że nadejdą one tego lata. Obecnie realizujemy właśnie taki plan. Pierwsze samoloty otrzymacie jednak od Danii. My będziemy po Danii, ale taki jest wspólny plan” – powiedziała.

Ollongren ujawniła, że jej kraj pozwoli na atakowanie z pomocą F-16 celów wojskowych w Rosji, gdyż Ukraina ma prawo do obrony.

Prawo do Obrony: Ukraina Może Atakować Cele Wojskowe w Rosji

„Prowadzicie wojnę przeciwko agresorowi. Zgodnie z artykułem 51. Karty Narodów Zjednoczonych jest to samoobrona. Zawsze mówiliśmy, że tak długo, jak Ukraina odpiera ataki i przestrzega międzynarodowego prawa humanitarnego, może również uderzać w cele wojskowe po drugiej stronie granicy, jeśli jest to konieczne w samoobronie. Wasze wojsko ma prawo podejmować takie decyzje” – podkreśliła. (https://tinyurl.com/anuxpt37)

Ukraińcy przygotowują się na przybycie F-16

Ollongren powiadomiła, że zgodnie z planem idą przygotowania ukraińskiej bazy technicznej, koniecznej do przyjęcia i obsługiwania samolotów F-16.

„Te myśliwce będą nadchodziły stopniowo. Ich efektywność pokaże wykorzystanie bojowe. Znacząco wzmocni to Siły Powietrzne (Ukrainy) i w pewnym momencie może doprowadzić do przewagi powietrznej. Nie może to jednak nastąpić od razu po otrzymaniu pierwszych F-16. Jeśli więc ktoś oczekuje natychmiastowego efektu, radzę mu bardziej realistyczne podejście” – zaznaczyła. (https://tinyurl.com/3m8h2bed)

Holenderskie Patrioty mogą trafić na Ukrainę

Minister obrony Holandii powiadomiła, że jej kraj rozpatruje także przekazanie Ukrainie dodatkowego systemu obrony powietrznej Patriot.

Z Kijowa Jarosław Junko