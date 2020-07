Von der Leyen należy do tej samej rodziny politycznej - Europejskiej Partii Ludowej - co partia Plenkovicia, Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ). W piątek w sieci ukazał się film wideo, na którym von der Leyen wyraża poparcie dla HDZ w wyborach. Sondaże exit poll wskazują, że ugrupowanie to wygrało głosowanie w niedzielę.

W związku z publikacją filmu przewodnicząca Komisji Europejskiej została skrytykowana i zarzucono jej naruszenie neutralności politycznej kierowanej przez nią instytucji. W filmie została przedstawiona nie jako polityk EPL, ale szefowa KE na tle unijnych flag. Materiał został zrealizowany w studiu filmowym w siedzibie Komisji w Brukseli.

Rzecznik KE Eric Mamer pytany w poniedziałek, kto zapłacił za to nagranie, odparł, że koszt jego powstania był "wyjątkowo niewielki". Publikację filmu nazwał "pomyłką". Nie odpowiedział na pytanie, czy materiał był naruszeniem kodeksu postepowania Komisji.

Dopytywany przez dziennikarzy, czy Komisja zamierza przeprosić za materiał, dał do zrozumienia, że nie. "Mówiąc +pomyłka+, mam na myśli słowo +pomyłka+" - zaznaczył. Przyznał, że wideo nie powinno było zostać nagrane w budynku KE.

Zadeklarował, że KE zrobi wszystko, aby uniknąć takich "niezamierzonych błędów" w przyszłości.

Niedzielne wybory parlamentarne w Chorwacji wygrała centroprawicowa HDZ, która zdobyła 61 miejsc w 151-osobowym parlamencie - wynika z sondaży exit poll ośrodka Ipsos dla chorwackiej telewizji państwowej HRT. Wynik partii Plenkovicia okazał się lepszy od przedwyborczych sondaży. W poprzednich wyborach parlamentarnych z 2016 roku partia ta uzyskała dokładnie tyle samo mandatów.