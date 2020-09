Kanclerz Niemiec Angela Merkel wezwała w poniedziałek do zrobienia "wszystkiego, co możliwe", by opanować lokalne ogniska zakażeń koronawirusem. Jej zdaniem, w przeciwnym razie w Niemczech zimą może być tyle infekcji co we Francji.

"Trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby w Niemczech nie przybywało tak wiele zakażeń" - podkreśliła Merkel cytowana przez dpa podczas wideokonferencji prezydium jej partii CDU. "Najważniejsze są szkoły, przedszkola i gospodarka" - dodała. Jak ostrzegła kanclerz, jeśli Niemcom nie uda się ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa, "w Boże Narodzenie będziemy mieli taką liczbę zakażeń jak we Francji". We Francji notuje się obecnie najwięcej nowych przypadków SARS-CoV-2 w Europie. W niedzielę stwierdzono tam ponad 11,1 tys. infekcji. Tymczasem w ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 1192 nowe zakażenia koronawirusem, a trzy kolejne osoby zmarły na Covid-19 - poinformował w poniedziałek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Nowy bilans pandemii w Niemczech to 285 332 potwierdzone przypadki zakażeń i 9460 zgonów pacjentów z SARS-CoV-2. Około 23,2 tys. infekcji uznaje się za wciąż aktywne. (PAP)