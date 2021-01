6 milionów osób we Włoszech zostanie do końca marca zaszczepionych przeciw koronawirusowi - ogłosił w niedzielę nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii Domenico Arcuri. Lekarze rodzinni mówią, że w dwa miesiące mogą zaszczepić nawet 16 mln osób.

W wywiadzie dla telewizji RAI Arcuri powiedział, że od dwóch producentów, czyli od firm Pfizer i Moderna, Włochy otrzymają w tym roku 60 milionów dawek preparatu, co pozwoli zaszczepić 30 milionów osób. Prezes krajowej federacji medycyny ogólnej Silvestro Scotti oświadczył zaś, że lekarze rodzinni chcą masowo uczestniczyć w drugiej fazie akcji szczepień. "Byliby oni w stanie zaszczepić od 8 do 16 milionów Włochów w ciągu dwóch miesięcy" - wyjaśnił. Do tej pory we Włoszech zaszczepiono ponad 583 tysiące osób. (PAP)