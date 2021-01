Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został zatrzymany podczas kontroli paszportowej na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie, po przylocie w niedzielę wieczorem samolotem z Berlina. Rosyjskie służby więzienne podały, że był ścigany listem gończym i ma pozostać w areszcie do decyzji sądu.

Opozycjonista został zatrzymany niespełna godzinę po tym, jak samolot rosyjskich linii lotniczych Pobieda, lecący z Berlina, wylądował na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Gdy Nawalny przechodził kontrolę paszportową, podeszli do niego policjanci, którzy zażądali, by poszedł z nimi i odmówili wyjaśnienia, czy jest zatrzymany. Policjanci nie pozwolili, by towarzyszyła mu adwokat Olga Michajłowa, która razem z nim przyleciała z Berlina.

Doradca Bidena: Nawalny powinien zostać natychmiast uwolniony

"Nawalny powinien zostać natychmiast uwolniony, a sprawcy oburzającego ataku na jego życie muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Ataki Kremla na Nawalnego są nie tylko łamaniem praw człowieka, ale zniewagą dla Rosjan, którzy chcą, by ich głos został usłyszany" - napisał na Twitterze Sullivan.

W administracji Bidena Sullivan będzie stać na czele Narodowej Rady Bezpieczeństwa (NSC).

Federalna Służba Więzienna (FSIN) przekazała, że był on ścigany jej listem gończym i pozostanie w areszcie do decyzji sądu.

Szef MSZ : Zdecydowanie potępiam aresztowanie Aleksieja Nawalnego

"Zdecydowanie potępiam aresztowanie Nawalnego i liczę na jego natychmiastowe uwolnienie. Wyrażam solidarność ze wszystkimi Rosjanami, którym bliskie są ideały zatrzymanego przywódcy rosyjskiej opozycji. Aleksiej, trzymaj się" - napisał na Twitterze m.in. w języku rosyjskim szef MSZ.

Premier Morawiecki oświadczył, że zatrzymanie Nawalnego, to "kolejna próba zastraszenia demokratycznej opozycji w Rosji". "Szybka i jednoznaczna reakcja na poziomie UE jest niezbędna. Poszanowanie praw obywatelskich stanowi podstawy demokracji. Apeluję do władz w Rosji o natychmiastowe uwolnienie zatrzymanego" - napisał szef rządu na Twitterze.

Nawalny przyleciał do Moskwy po leczeniu w Niemczech, dokąd trafił w sierpniu 2020 roku w stanie krytycznym w wyniku użycia przeciwko niemu w Rosji bojowego środka chemicznego należącego do grupy tzw. Nowiczoków - trucizn opracowanych przez chemików jeszcze w ZSRR.

W 2014 roku Nawalny został skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat. Rosyjska Federalna Służba Więzienna (FSIN) oznajmiła, że jest on od 29 grudnia 2020 r. poszukiwany listem gończym. FSIN twierdzi, że opozycjonista narusza warunki zawieszenia wykonania kary sprzed pięciu lat. Po zatrzymaniu Nawalnego FSIN podała, że pozostanie on w areszcie do decyzji sądu, który określi wobec niego tzw. środek zapobiegawczy. FSIN chce, by sąd zamienił Nawalnemu wyrok w zawieszeniu na karę więzienia.

W niedzielę wieczorem na lotnisku Wnukowo na Nawalnego czekało kilkuset jego zwolenników, ale w ostatniej chwili samolot z Berlina został przekierowany do innego moskiewskiego portu lotniczego - Szeremietiewo. Przedostanie się z jednego lotniska na drugie wymaga przejechania ponad 60 km. Władze Wnukowa powołały się na względy techniczne.

Na lotnisku Wnukowo zatrzymani zostali współpracownicy Nawalnego: Lubow Sobol, Rusłan Szaweddinow, Ilja Pachomow, a także aktywista Konstantin Kotow. Niezależna telewizja Dożd potwierdziła wcześniej podaną informację o zatrzymaniu brata opozycjonisty - Olega Nawalnego.

Nawalny już po wylądowaniu w Moskwie mówił, że nie boi się powrotu. Krótkiej wypowiedzi Nawalny zdołał udzielić przed podejściem do kontroli paszportowej. "Jestem absolutnie szczęśliwy, że przyleciałem. To mój najszczęśliwszy dzień w ciągu ostatnich pięciu miesięcy" - powiedział. Sprawy karne wszczęte wobec niego określił jako sfingowane.

Europoseł Halicki: uruchomiłem procedurę szybkiej debaty w PE w sprawie Nawalnego

"Nawalny bezprawnie zatrzymany przez policję po powrocie do Rosji. To haniebne i autorytarne metody Putina. UE musi działać szybko. Uruchomiłem już procedurę szybkiej debaty w Parlamencie Europejskim, po której powinny nastąpić precyzyjne działania Rady i Komisji" - napisał Halicki na Twitterze.

Przewodniczący Rady Europejskiej wzywa do uwolnienia Nawalnego

„Zatrzymanie Aleksieja Nawalnego po przybyciu do Moskwy jest niedopuszczalne” - napisał na Twitterze Michel. „Wzywam władze rosyjskie do natychmiastowego uwolnienia go” - dodał.

Litwa, Łotwa i Estonia wzywają do nałożenia środków restrykcyjnych na Rosję

„Zatrzymanie Aleksieja Nawalnego przez władze rosyjskie jest całkowicie niedopuszczalne. Domagamy się jego natychmiastowego uwolnienia” - napisał Landsbergis.

„UE powinna działać szybko i jeśli nie zostanie zwolniony, musimy rozważyć wprowadzenie środków restrykcyjnych w odpowiedzi na to bezczelne działanie" - dodał.

W oświadczeniu litewskich władz, przesłanym agencji Reutera, stwierdzono, że zatrzymanie Nawalnego naruszało prawa człowieka określone przez Radę Europy.