Rozmowa przywódców drugiej i czwartej pod względem wielkości gospodarki świata odbyła się w czasie narastających napięć pomiędzy Chinami a Zachodem, szczególnie USA i ich sojusznikami.

Xi powiedział Scholzowi, że przykłada dużą wagę do relacji z Niemcami, które określił jako „przodujące” we współpracy Chin z Unią Europejską. Wezwał do zacieśniania współpracy między jego krajem a RFN m.in. w sektorze nowych źródeł energii i zielonej gospodarki.

Chiny są największym partnerem handlowym Niemiec i najważniejszym rynkiem dla niemieckiej branży motoryzacyjnej – podkreśla agencja Reutera.

Scholz, który 8 grudnia zastąpił Angelę Merkel w fotelu kanclerza RFN, wyraził skłonność do współpracy z Chinami w sektorze czystych energii oraz gospodarki cyfrowej i usług, dodając, że liczy na jak najszybsze wprowadzenie w życie umowy inwestycyjnej UE-Chiny – podała chińska telewizja CCTV.

Parlament Europejski zdecydował w maju o wstrzymaniu ratyfikacji tej umowy, uzgodnionej w grudniu 2020 roku po latach negocjacji, z powodu sankcji nałożonych przez Pekin na polityków z UE w odwecie za unijne sankcje wobec chińskich podmiotów oskarżanych o łamanie praw człowieka w Sinciangu.

Mimo napięć w stosunkach Chin z krajami zachodnimi relacje ChRL z Niemcami były generalnie dobre w czasie 16-letnich rządów Merkel, co wiązane jest ze znaczeniem chińskiego rynku dla niemieckiego przemysłu. Według części komentatorów Scholz przyjmie twardsze stanowisko wobec Pekinu niż jego poprzedniczka.