Stoltenberg na konferencji prasowej w bazie lotniczej w Łasku zapowiedział, że NATO będzie solidarnie bronić terytorium NATO. "Nasze zobowiązania wynikające z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego są niewzruszone, będziemy chronić i bronić każdego centymetra terytorium NATO" - zapewnił.

Zauważył, że NATO jest sojuszem obronnym. "NATO nie szuka konfliktu z Rosją. Rosja musi natychmiast położyć kres tej wojnie, wycofać wszystkie swoje siły z Ukrainy i w dobrej wierze wejść na drogę dyplomacji. Świat stoi u boku Ukrainy, będzie wspierał Ukrainę" - zadeklarował Stoltenberg.

Jens Stoltenberg i Andrzej Duda zostali zapytani na konferencji prasowej w Łasku, czy NATO udostępni Ukrainie samoloty i lotniska.

"NATO stoi solidarnie u boku Ukrainy i nałożyło ogromne koszty na Rosję za jej nieuzasadnioną agresję" - zaznaczył Stoltenberg. "NATO udziela też wsparcia militarnego, wysyłamy sprzęt wojskowy, wysyłamy broń przeciwpancerną, broń przeciwlotniczą, a także inne rodzaje sprzętu, poza tym dostarczamy pomocy humanitarnej i finansowej" - dodał.

"Jednak chcę zaznaczyć, że NATO nie chce być częścią tego konfliktu. Dlatego nie zamierzamy wysyłać żadnych wojsk na Ukrainę, nie zamierzamy też wysyłać samolotów do ukraińskiej przestrzeni powietrznej" - podkreślił sekretarz generalny NATO.

Podobnej odpowiedzi udzielił Andrzej Duda. "Nie wysyłamy naszych samolotów, bo oznaczałoby to ingerencję militarną w konflikt, który toczy się na Ukrainie i włączeniem się NATO w ten konflikt. NATO nie jest stroną tego konfliktu" - oświadczył.

Stoltenberg: Prezydent Rosji zrujnował pokój w Europie

Prezydent Rosji zrujnował pokój w Europie, dokonując brutalnej i niczym nieuzasadnionej inwazji na Ukrainę - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg we wtorek w bazie lotniczej w Łasku (Łódzkie).

Szef NATO po spotkaniu w Łasku z prezydentem Andrzejem Dudą podkreślił na wspólnej konferencji prasowej, że "prezydent Putin zrujnował pokój w Europie, dokonując brutalnej i niczym nieuzasadnionej inwazji na Ukrainę".

"Poczynania Rosji są całkowicie nieakceptowalne i są one umożliwiane przez Białoruś" - dodał.

Podziękował też za to, że może być w bazie lotniczej w Łasku. "Po raz pierwszy odwiedziłem tę bazę w 2014 roku, dzisiaj widzę, jak jasno NATO demonstruje swoją jedność poprzez obecność tutaj. Dziękuję prezydentowi Dudzie za podkreślenie zobowiązania Polski w ramach NATO i za wyrażenie jedności" - powiedział szef NATO.

Stoltenberg: wzmacniamy siły odpowiedzi NATO, francuskie wojska udadzą się do Rumunii

Przez ostatnie tygodnie znacznie wzmocniliśmy naszą obecność we wschodniej części Sojuszu, również wzmacniamy siły odpowiedzi NATO, we wtorek francuskie wojska udadzą się do Rumunii - powiedział we wtorek w Łasku szef NATO Jens Stoltenberg na konferencji z prezydentem Andrzejem Dudą.

Stoltenberg podkreślił, że NATO wspiera Europę w obliczu wojny w Ukrainie, podziękował Polsce za wiodącą rolę i otwarcie granic dla setek tysięcy uchodźców z Ukrainy. "Wojna toczona przez Putina wpływa na nas wszystkich, dlatego musimy okazać jedność i to że stoimy razem i bronimy nas wszystkich, wszystkich sojuszników w ramach NATO" - podkreślił.

Mówił, że właśnie w bazie wojskowej w Łasku widać solidarność w działaniu. "Widzimy myśliwce amerykańskie i polskie, które strzegą naszego Sojuszu 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu" -podkreślił szef NATO.

"Przez ostatnie tygodnie znacznie wzmocniliśmy naszą obecność we wschodniej części Sojuszu, również wzmacniamy siły odpowiedzi NATO, dzisiaj francuskie wojska udadzą się do Rumunii" - przekazał.

Prezydent Duda: NATO musi utrzymać jedność i stać przy Ukrainie

NATO, cała nasza wspólnota musi utrzymać jedność i musimy stać razem przy Ukrainie; nie możemy zgadzać się na to, by okupowane, napadane zbrojnie było państwo w Europie i by granice były zmieniane siłą - oświadczył prezydent Andrzej Duda po spotkaniu sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

"Wczoraj, razem z panem sekretarzem generalnym Jensem Stoltenbergiem uczestniczyliśmy w spotkaniu online z panem prezydentem (USA) Joe Bidenem i prezydentami państw NATO. Mówiliśmy, że Sojusz Północnoatlantycki, cała nasza wspólnota musi utrzymać jedność i musimy stać razem przy Ukrainie, bo nie możemy zgadzać się na to, by okupowane, napadane zbrojnie było państwo w Europie i by granice były zmieniane siłą" - oświadczył prezydent Duda.

Według polskiego prezydenta, wtorkowa wizyta sekretarza Stoltebnberga i towarzyszących mu generałów w Łasku "podkreśla tę właśnie jedność, solidarność i wspólność działania".

Duda: na szczycie NATO w Madrycie będziemy decydować o wzmocnieniu bezpieczeństwa Europy

Na szczycie NATO w Madrycie będziemy decydować o wzmocnieniu bezpieczeństwa Europy i wschodniej flanki Sojuszu - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

"Wszystko to, co się dzieje, wszystko co obserwujemy, wszystko o czym mówiliśmy z sekretarzem generalnym, to wyjście pod zbliżający się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie, na którym będziemy podejmowali decyzję związane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa Europy i wschodniej flanki Sojuszu" – powiedział prezydent w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku (woj. łódzkie).

Andrzej Duda wyraził przekonanie, że dzięki podejmowanym działaniom i jedności zapewnione będzie bezpieczeństwo i pokój mieszkańcom Europy, w tym także Polski.

"To jest dla nas wszystkich najważniejsze. Chcemy, żeby Europa rozwijała się w spokoju i pokoju. Chcemy, by nasze kraje rozwijały się w spokoju i pokoju, i dlatego tutaj jesteśmy" – zaznaczył prezydent.