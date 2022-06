Około godziny 17.40 we wtorek przechodnie zauważyli, jak przed głównym wejściem do Sądu Okręgowego w niemieckim Bonn mężczyzna położył odciętą ludzką głowę - pisze dziennik "Bild". Świadkowie zaalarmowali policję. To czysty horror - komentuje gazeta.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że podejrzanym jest 38-letni mężczyzna. Naoczny świadek zdarzenia powiedział gazecie: "Mężczyzna siedział kilka metrów od głowy. Nie stawiał oporu przy aresztowaniu". Reklama Jak podaje "Bild", resztę ciała znaleziono wkrótce potem na brzegu Renu w pobliżu fortyfikacji Alter Zoll. Rzecznik policji Robert Scholten wyjaśnił na miejscu zdarzenia: "Pracujemy tutaj z wydziałem zabójstw. Dokonamy oględzin obu miejsc i przesłuchamy tymczasowo aresztowanego". bml/ adj/ Roma Bojanowicz