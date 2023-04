Nie wolno zachęcać Ukrainy do nierealistycznych oczekiwań co do pomocy. Nie będziemy wysyłać naszych mężów i synów na pole bitwy – powiedziała cytowana przez agencję MTI prezydent Węgier Katalin Novak po spotkaniu z prezydent Słowenii Nataszą Pirc Musar w środę w Budapeszcie.