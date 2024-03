Resort funduszy proponuje m.in. usunięcie kamienia milowego dotyczącego wprowadzenia w Polsce podatku od posiadania pojazdów związanych z emisjami, zgodne z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Duży nacisk położono też na inwestycję w terminal instalacyjny w Gdańsku, który posłuży do instalacji polskich elektrowni wiatrowych typu offshore. - Terminal instalacyjny to ponad 1 mld zł, z kolei elektrownie wiatrowe to ok. 20 mld zł - mówi DGP minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Rewizja KPO

Rewizja KPO jest konieczna w związku z tym, że dokument powstawał w okresie 2020-2021 i od tamtej pory wiele ujętych tam przedsięwzięć się zdezaktualizowało lub - wskutek zablokowania dostępu do środków z KPO przez Brukselę - deklarowany termin ich realizacji stał się nierealny.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) chce objąć rewizją 11 z 55 reform (8 z części grantowej i 3 z części pożyczkowej) oraz 22 z 55 inwestycji (14 z części grantowej i 8 z części pożyczkowej KPO). Zgodnie z projektem rewizji:

1 mld 113 mln euro (ok. 4,8 mld zł) przeznaczone zostanie na wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, a z uwolnionych środków w części grantowej zostanie przeniesione do części pożyczkowej: 140 mln euro (ok. 600 mln zł) na termomodernizację w budynkach wielorodzinnych; 600 mln euro (ok. 2,5 mld zł) na budowę bezpieczeństwa żywnościowego i skracanie łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz rolnictwo 4.0, gdzie odbiorcami wsparcia będą indywidualni rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy z sektora przetwórczego oraz duże centra przechowalniczo-dystrybucyjne; 493 mln euro (ok. 2,1 mld zł) na wyposażenie szkół lub instytucji w urządzenia i infrastrukturę ICT;

150 mln euro przeniesionych będzie z części pożyczkowej i ze zwiększonym do 300 mln euro (ok. 1,3 mld zł) budżetem będzie przeznaczone na realizację inwestycji dotyczących opieki długoterminowej i geriatrycznej w szpitalach powiatowych.

W ramach rewizji KPO resort proponuje usunięcie budzącego kontrowersje “kamienia milowego” mówiącego o wprowadzeniu w Polsce podatku od posiadania pojazdów związanych z emisjami, zgodne z zasadą „zanieczyszczający płaci”.

Rewizja KPO uwzględnia też plan na reformę w obszarze zdrowia. Zakłada on, że do połowy 2024 r. wejdzie w życie akt prawny ministra zdrowia z wykazem kryteriów kwalifikowania szpitali do poszczególnych poziomów opieki onkologicznej w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej. Do końca 2024 r. wejdzie w życie regulacja o Krajowej Sieci Kardiologicznej, do połowy 2026 r. wejdzie w życie pakiet legislacyjny, który wpłynie na poprawę efektywności szpitali.

Z kolei w przypadku inwestycji w przyjazny środowisku transport, w ramach rewizji KPO proponowane jest rozłożenie w czasie do 2030 r. zakupu autobusów zeroemisyjnych przez operatorów oraz organizatorów publicznego transportu zbiorowego w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Zmiany w KPO zakładają też przesunięcie terminu realizacji niektórych innych reform (np. zwiększenia cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych czy poprawy sytuacji rodziców na rynku pracy poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości opieki nad dziećmi do lat trzech), przesunięcia inwestycji z części pożyczkowej do części grantowej (np. 150 mln euro przeniesionych z części pożyczkowej i ze zwiększonym do 300 mln euro budżetem na realizację inwestycji dotyczących opieki długoterminowej i geriatrycznej w szpitalach powiatowych) czy wreszcie zmiany zakresu inwestycji (np. wymiana źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych).

Konsultacje publiczne

Jeśli chodzi o samą rewizję KPO, poza rozpoczynającymi się dziś konsultacjami społecznymi, na 9 kwietnia zaplanowano wysłuchanie publiczne. Z kolei 18 kwietnia zbierze się Komitet Monitorujący KPO, podczas którego m.in. przedstawione zostanie stanowisko strony rządowej do zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag i propozycji do rewizji KPO. Przyjęcie zmian w KPO przez Radę Ministrów planowane jest na 23 kwietnia, a formalne wysłanie rewizji KPO do KE nastąpi w ostatniej dekadzie kwietnia. Ma to umożliwić zatwierdzenie zmian w polskim KPO przez ECOFIN (unijną Radę do Spraw Gospodarczych i Finansowych) na posiedzeniu 16 lipca.

W sumie z KPO Polska może otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.