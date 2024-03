Jakie są najważniejsze zmiany, jeśli chodzi o tzw. rewizję Krajowego Planu Odbudowy?

Przede wszystkim nadrabiamy dwuletnie zaległości, dlatego przestawiamy na późniejsze terminy lub zmieniamy etapy realizacji inwestycji albo reform z KPO - tak, żeby dało się je zrealizować i żeby pieniądze zostały skutecznie zainwestowane. Ciągle bowiem obowiązuje nas deadline na rozliczenie KPO (do sierpnia 2026 r. - red.) i z tego, co nam dziś komunikuje Komisja Europejska, termin ten nie zostanie wydłużony. Dokonujemy też zmian merytorycznych, kładąc nacisk na elementy rozwojowe. Bardzo zależy nam na tym, by - mimo ogromnych opóźnień inwestycyjnych - w KPO utrzymał się terminal instalacyjny w Gdańsku, który posłuży do instalacji polskich elektrowni wiatrowych typu offshore.

Jakie środki z KPO na to przeznaczymy?

Terminal instalacyjny to ponad 1 mld zł, z kolei elektrownie wiatrowej to ok. 20 mld zł. Ważne jest też sekwencjonowanie inwestycji. Budowę terminala trzeba zakończyć przed końcem 2026 r., by móc do niego podłączać elektrownie wiatrowe. A te będzie można instalować po 2026 r., bo przewidziano specjalny instrument finansowy, który na to pozwoli. Ale sam terminal musi być wykonany w trakcie trwania KPO i to jest absolutny priorytet.

Czy w ramach rewizji KPO i zawartych tam kamieni milowych dokonywaliście także przesunięć finansowych?

Przykład farm wiatrowych to jeden z tych przypadków. Kolejna rzecz, w której dokonujemy przesunięć finansowych to inwestycje w bezpieczeństwo żywnościowe Polaków i inwestycje w polskie rolnictwo i rolników - tam dodajemy 2,5 mld zł z grantu. W sumie to będzie zwiększenie do 15 mld zł, a więc to kolejna ogromna inwestycja. To szereg różnych zmian całego łańcucha żywnościowego, poczynając od inwestycji w nowoczesne rolnictwo, unowocześnienie samej produkcji, po inwestycje w sektor przetwórczy, zwłaszcza w małych i średnich rolników, by mogli nie wyłącznie produkować, ale także przetwarzać żywność i skrócić ich ścieżkę dojścia do rynku. To także inwestycje w silosy, by zarówno małe i średnie gospodarstwa, jak i duże firmy przechowujące zboże mogły zwiększyć swój potencjał w tej dziedzinie. Do tego dochodzą inwestycje w edukację rolników i w szkoły rolnicze. Na to wszystko oraz na inwestycje w obszarach wiejskich planujemy wydać 15 mld zł z KPO.

Na jaką globalną kwotę są te przesunięcia finansowe w KPO?

Tego nie da się tak prosto zliczyć. Mogę powiedzieć, że na 55 reform KPO w 11 jest rewizja, a z 55 inwestycji KPO rewizja jest w 22.

Rozmawiali: Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak