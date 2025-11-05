Trump zapowiada wstrzymanie świadczeń SNAP

„ŚWIADCZENIA SNAP, które wzrosły o miliardy i miliardy dolarów (WIELOKROTNIE!) podczas katastrofalnej kadencji Przekręta Joe Bidena, (...) zostaną wypłacone dopiero wtedy, kiedy Radykalnie Lewicowi Demokraci otworzą państwo, co mogą łatwo zrobić, ale nie przedtem!” - napisał Trump na platformie Truth Social. Przekonywał przy tym, że świadczenia te były wydawane „każdemu, kto o to prosi”, a nie tylko potrzebującym.

Reklama

Decyzja sprzeczna z nakazem sądu

Ogłoszenie Trumpa jest niezgodne z nakazem sądu federalnego. Wymiar sprawiedliwości nakazał ministerstwu rolnictwa wykorzystanie rezerwowych funduszy na wypłatę świadczeń w ramach SNAP - programu bonów na zakup żywności, z którego korzysta około 42 mln Amerykanów. Resort zapowiedział w poniedziałek, że wypłaci około połowę należnych środków na listopad, mimo że wcześniej ogłosił, że nie ma na to pieniędzy w związku z budżetowym paraliżem państwa, tzw. shutdownem.

W poniedziałek Senat, głosami Republikanów, odrzucił projekt Demokratów, dotyczący przyznania pełnych środków na SNAP.

Shutdown w USA trwa rekordowo długo

Wtorek jest 35. dniem bez uchwalonego budżetu, co oznacza, że doszło już do wyrównania rekordu z przełomu 2017 i 2018 roku, jeśli chodzi o długotrwałość takiego stanu. W rezultacie shutdownu, spowodowanego politycznym sporem o dopłaty do ubezpieczeń zdrowotnych, już przez ponad miesiąc bez zapłaty pracuje ponad milion pracowników federalnych, zaś 750 tys. przebywa na przymusowym urlopie, również bez zapłaty. Osoby te mają otrzymać zaległe środki po uchwaleniu nowego budżetu. Shutdown spowodował też zamieszanie na lotniskach, doprowadzając do opóźnień lotów i czasowych uziemień samolotów.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)