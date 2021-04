Sankcje, które prawdopodobnie obejmą 30 podmiotów, będą powiązane z nakazami wydalenia około 10 rosyjskich urzędników ze Stanów Zjednoczonych – powiedziało jedno ze źródeł.

Biały Dom, Departament Stanu ani resort skarbu nie odpowiedziały na prośbę Reutersa o komentarz.

Ruch ten pogorszy już i tak bardzo chłodne relacje między Waszyngtonem a Moskwą, która wystawiła na próbę cierpliwość Zachodu, koncentrując wojska przy granicy z Ukrainą - wskazuje Reuters.

Szeroko zakrojone sankcje są odpowiedzią na naruszenie bezpieczeństwa cybernetycznego w oprogramowaniu SolarWinds Corp, za co według władz USA prawdopodobnie odpowiada Rosja. Dało to hakerom dostęp do tysięcy firm i biur rządowych, które korzystały z produktów tej firmy.

Prezes Microsoftu Brad Smith opisał atak, który został zidentyfikowany w grudniu ub.r., jako "największy i najbardziej wyrafinowany atak, jaki kiedykolwiek widział świat".

Stany Zjednoczone zamierzają również ukarać Moskwę za domniemaną ingerencję w wybory prezydenckie w USA w 2020 roku. W marcowym raporcie amerykańskie agencje wywiadowcze stwierdziły, że prezydent Rosji Władimir Putin prawdopodobnie kierował wysiłkami w celu przechylenia szali zwycięstwa na korzyść ubiegającego się o reelekcję Donalda Trumpa kosztem Demokraty Joe Bidena, który jednak ostatecznie wygrał.

Reuters odnotowuje, że spodziewane działania Waszyngtonu prawdopodobnie zaostrzą napięcia w stosunkach, które w marcu br. spadły do postzimnowojennego poziomu, gdy Biden powiedział w wywiadzie, że uważa Putina za "zabójcę".

W rozmowie telefonicznej we wtorek prezydent USA powiedział rosyjskiemu przywódcy, że Stany Zjednoczone będą działać "stanowczo", aby bronić swoich interesów w odpowiedzi na te działania – wynika z relacji amerykańskich urzędników. Biden zaproponował również spotkanie z Putinem "w kraju trzecim", które miałoby pozwolić przywódcom na znalezienie obszarów współpracy.

Od kilku tygodni USA i ich sojusznicy z NATO są zaniepokojeni nagromadzeniem rosyjskich wojsk w pobliżu Ukrainy i na Półwyspie Krymskim, anektowanym przez Rosję w 2014 roku. "Wrogość i nieprzewidywalność działań Ameryki zmuszają nas ogólnie do bycia przygotowanymi na najgorsze scenariusze" - powiedział w zeszłym tygodniu mediom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, uprzedzając nowe amerykańskie sankcje.