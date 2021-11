"Wzywamy rząd Gruzji do traktowania Saakaszwilego sprawiedliwie i z godnością" – zaapelował w oświadczeniu rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. "Usilnie wzywamy również rząd Gruzji do zapewnienia, że Saakaszwili będzie mógł uczestniczyć we wszystkich rozprawach sądowych, dotyczących jego toczących się spraw karnych" - podkreślił.

Waszyngton wezwał także władze w Tbilisi do "uwzględnienia zaleceń" grupy lekarzy Saakaszwilego "w sprawie odpowiedniego leczenia".

Saakaszwili przebywa w więziennym szpitalu w stolicy Gruzji Tbilisi od 8 listopada. Odmówił jednak leczenia, utrzymując, że został tam przewieziony podstępem. Według byłego prezydenta ma to na celu jego "fizyczne zniszczenie na polecenie Putina".

1 października Saakaszwili wrócił do Gruzji, by – jak mówił – zmobilizować swoich zwolenników do udziału w wyborach samorządowych. Tego samego dnia został zatrzymany i osadzony w więzieniu, a władze zapowiedziały, że nie może on liczyć ani na ułaskawienie, ani na ekstradycję na Ukrainę.

Polityk wrócił do Gruzji pomimo ciążących na nim prawomocnych wyroków więzienia. Prezydent Gruzji w latach 2004-2007 i 2008-2013 został skazany za nadużycia władzy w czasie pełnienia urzędu. On sam uważa, że sprawy karne wobec niego, wszczęte po dojściu do władzy oponentów z partii Gruzińskie Marzenie, są motywowane politycznie.

Po zatrzymaniu Saakaszwili rozpoczął głodówkę protestacyjną w więzieniu w Rustawi; uważa się za więźnia politycznego.