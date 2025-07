Włoski minister bezlitośnie o Zielonym Ładzie: "Nie ma sensu, staniemy się ogródkiem dla seniorów"

Włoski minister do spraw europejskich - Tommaso Foti - w czasie forum organizowanego w Mandurii skrytykował publicznie ideę Zielonego Ładu. Polityk stwierdził, że w aktualnym stanie jest to prosta droga do deindustrializacji Europy. W efekcie tego cały kontynent może stać się "ogródkiem dla zamożnych seniorów".