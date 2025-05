Multienergetyczna oferta UNIMOT obejmuje m.in. import i hurtową sprzedaż paliw, w tym gazu LPG, usługi magazynowania paliw we własnych terminalach, produkcję i sprzedaż asfaltów, sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej, a także rozwiązania w obszarze odnawialnych źródeł energii, takich jak farmy fotowoltaiczne czy sprzedaż komponentów do instalacji PV

– Sytuacja w branży energetycznej jest dynamiczna. Polityka Donalda Trumpa, sprawy związane z Zielonym Ładem, jego ewentualna korekta – to wszystko wpływa na to, co się dzieje. Wydawało się, że przez ostatnie lata podążaliśmy w kierunku jakiejś zmiany miksu energetycznego. Teraz jesteśmy w momencie weryfikacji tego założenia – opisuje dr Adam Sikorski.

Wskazuje on, że na sytuację w jego branży duży wpływ mają wydarzenia o skali globalnej i wśród czynników oddziałujących na sektor energetyczny wymienia m.in. relacje między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.

Polityka klimatyczna trudna do zmiany

Zapytany o kontekst polski i europejski, dr Adam Sikorski odwołuje się do komunikowanych zmian w podejściu Unii Europejskiej do polityki klimatycznej. Jednocześnie ocenia, że na razie zmiana nastąpiła w wymiarze werbalnym, a nie rzeczywistym.

– Nie da się zmienić w ciągu kilku miesięcy czegoś, co było wypracowywane przez ostatnie 20 lat. Retoryka oczywiście jest inna, słyszymy o potrzebie zmian. Jeśli jednak mielibyśmy wskazać fizyczne zmiany, do których doszło, np. zmiana systemu ETS-u, czyli opłaty za emisję dwutlenku węgla, to jeszcze fizycznie nic się nie wydarzyło – wskazuje dr Adam Sikorski.

Optymizm na GPW

Zapytany o to, jak na zmianę w tym obszarze reagują giełdowi inwestorzy, prezes UNIMOT stawia pozytywną diagnozę.

– Inwestorzy generalnie reagują obecnie pozytywnie. Mamy rekordowe notowania na warszawskiej giełdzie. Wydaje się, że widać optymizm. Nie jest łatwo wystraszyć inwestorów. Kiedyś można było powiedzieć, że każda negatywna informacja powodowała natychmiastową wyprzedaż akcji. Teraz raczej wszyscy szukają pozytywnych informacji i widać to w notowaniach UNIMOT – wskazuje dr Adam Sikorski.