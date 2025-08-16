- Czym jest centralna e-rejestracja?
Czym jest centralna e-rejestracja?
Centralna e-rejestracja to usługa umożliwiająca zapisanie się przez internet na badania lub wizytę u specjalisty – bez kolejek i bez oczekiwania na połączenie telefoniczne. Do skorzystania z niej potrzebne jest Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub aplikacja mojeIKP.
Internetowe Konto Pacjenta – co to jest i jak je założyć?
Internetowe Konto Pacjenta to bezpłatne narzędzie, które gromadzi w jednym miejscu informacje o naszym leczeniu i umożliwia korzystanie z usług cyfrowych w ochronie zdrowia. Konto posiada każda osoba z numerem PESEL – wystarczy się zalogować (link dostępny tutaj).
IKP pozwala m.in. sprawdzić:
- e-recepty (wystawione, zrealizowane i częściowo zrealizowane) oraz dawkowanie leków,
- informacje o lekach dopuszczonych do obrotu w Polsce,
- historię wizyt (NFZ i prywatnych),
- e-skierowania, e-zwolnienia i zaświadczenia lekarskie,
- informacje o szczepieniach, indywidualnym planie opieki medycznej i dokumentacji EDM (np. opisy badań, wyniki laboratoryjne, wypisy ze szpitala, zalecenia lekarzy),
- wyroby medyczne refundowane przez NFZ i e-zlecenia na nie,
- dokumentację leczenia osób upoważnionych lub własnych dzieci,
- status ubezpieczenia zdrowotnego oraz wysokość opłaconych składek,
- koszty świadczeń sfinansowanych przez NFZ.
Przez IKP można również:
- zmienić lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ,
- upoważnić kogoś do odbioru recept lub wglądu w dokumentację,
- zamówić e-receptę na stałe leki lub e-receptę transgraniczną,
- wypełnić ankietę oceny zdarzenia medycznego,
- złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ,
- zapisać dziecko (9–13 lat) na bezpłatne szczepienie przeciw HPV,
- zapisać siebie lub dziecko na szczepienie przeciw COVID-19.
Pilotaż internetowej rejestracji już działa - i spisuje się dobrze
Pilotaż centralnej e-rejestracji rozpoczął się 31 grudnia 2024 r. i obejmuje zapisy na cytologię, mammografię oraz wizyty u kardiologa. System jest czytelny, intuicyjni i co najważniejsza - działa.
Placówki medyczne biorące udział w programie musiały zintegrować swoje systemy informatyczne z platformą e-zdrowie, aby udostępniać wolne terminy online. W zamian,uczestnicy pilotażu otrzymują wsparcie finansowe na integrację systemów IT oraz ryczałty – jednorazowy za przekazanie danych i miesięczny w zależności od liczby wizyt umówionych przez e-rejestrację.
Centralna e-rejestracja – obowiązek od 2026 r.
25 lipca 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej obowiązek integracji placówek medycznych z systemem centralnej e-rejestracji. Jest to jedna z najbardziej oczekiwanych przez pacjentów usług cyfrowych w ochronie zdrowia.
Najważniejsze zalety centralnej e-rejestracji to:
- aktualne informacje o wolnych terminach świadczeń z całej Polski w jednym miejscu (IKP i mojeIKP),
- szybkie wyszukiwanie i rezerwacja dogodnego terminu,
- możliwość samodzielnego odwołania lub zmiany wizyty,
- przypomnienia i powiadomienia o zbliżających się wizytach i zmianach,
- transparentne zasady – kolejność zależy od priorytetu, uprawnień, kolejności zgłoszeń i preferencji pacjenta,
- lepsza organizacja i mniejsza liczba niewykorzystanych wizyt.
Jedną z wprowadzonych innowacji jest również system „poczekalni” – polega ona na wprowadzeniu jednej kolejki oczekujących dla dla każdego rodzaju świadczenia, pacjent dostaje automatyczne powiadomienie, gdy zwolni się termin.
Lista lekarzy i badań dostępnych w e-rejestracji
Obecnie pacjenci mogą umawiać się do kardiologa oraz na mammografię i cytologię (w ramach programów profilaktycznych). Rejestracja jest możliwa przez IKP („Plan leczenia”) lub aplikację mojeIKP („e-zdrowie – Plan leczenia”).
Od 1 stycznia 2026 r. system obejmie wybrane świadczenia ambulatoryjne – m.in. kardiologię, profilaktykę raka piersi i raka szyjki macicy. Z czasem zostanie rozszerzony na kolejne dziedziny medycyny, tak by ostatecznie objąć nim cały system opieki zdrowotnej.
Polska liderem cyfryzacji usług publicznych, problemem jest jednak aktywność w sektorze technologii
Według raportu „Stan cyfryzacji Polski na tle regionu”1 Fundacji Digital Poland i Microsoft, nasz kraj wyróżnia się wysokim poziomem cyfryzacji usług publicznych – 45% powyżej średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej. Dobrym przykładem jest popularność aplikacji mObywatel. W cyfryzacji edukacji Polska także wypada dobrze – 18% powyżej średniej.
Gorzej radzimy sobie natomiast w kategorii „kapitał ludzki”. Problemem jest niska aktywność kobiet w sektorze technologii (26 proc. poniżej średniej) oraz mniejszy odsetek studiujących technologie informacyjno-komunikacyjne (24 proc. poniżej średniej) czy kierunki ścisłe (aż 38 proc. poniżej średniej).
Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
Placówki medyczne będą miały czas na wdrożenie systemu od 1 stycznia do 1 lipca 2026 r. Po tym terminie integracja z centralną e-rejestracją dla wskazanych świadczeń stanie się obowiązkowa. Ustawa wejdzie w życie1 stycznia 2026 r.
