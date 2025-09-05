Spotkanie Nawrockiego z Trumpem - "Sukces" i "czerwony dywan"

Gazeta określiła spotkanie Nawrockiego z Trumpem mianem „sukcesu”. Prezydent Trump rozłożył przed swoim odpowiednikiem z Polski „przysłowiowy czerwony dywan” - oceniła berlińska gazeta. Jak dodała, Nawrocki oprócz pochwał od Trumpa otrzymał ważne dla Polski zapewnienie, że amerykańscy żołnierze będą nadal stacjonować w Polsce.

Reklama

Rola Polski w Europie

„Berliner Zeitung” podkreślił, że administracja Trumpa dostrzega ważną rolę Polski w Europie. Ponadto Trump celowo wspiera związanego z PiS Nawrockiego, ponieważ poparcie „sił konserwatywnych i nacjonalistycznych w Europie oznacza raczej osłabienie centrum UE”. „A zasada »dziel i rządź« działa na korzyść Waszyngtonu” - stwierdził.

Twarde stanowisko Nawrockiego wobec Niemiec

„Nawrocki prawdopodobnie zajmie również twarde stanowisko wobec Niemiec – teraz jeszcze bardziej zachęcony przez swojego politycznego idola, Trumpa” - czytamy w niemieckiej gazecie. Zaznaczyła ona, że po udanej wizycie w Waszyngtonie Nawrocki może działać z jeszcze większą pewnością siebie.

Polska i Niemcy: Gorsze relacje

„Berliner Zeitung” ocenił też, że jasne żądania Nawrockiego dotyczące reparacji wojennych od Niemiec „pozostaną w Berlinie bez echa”. Rząd RFN wielokrotnie argumentował, że kwestia reparacji z prawnego punktu widzenia jest zamknięta. Stanowisko to potwierdził kanclerz Friedrich Merz podczas swojej pierwszej po objęciu urzędu wizyty w Warszawie w maju br. - nie zapowiedział on nic więcej poza planowanym pomnikiem polskich ofiar reżimu nazistowskiego w Berlinie.

Zdaniem „Berliner Zeitung” Nawrocki, wzmocniony wizytą w USA, będzie jeszcze bardziej zdecydowanie sprzeciwiać się rządowi Donalda Tuska, który ceni sobie dobre stosunki z Berlinem.

Zapowiedź wizyty Nawrockiego w Niemczech

Stosunki polsko-niemieckie są w znacznie gorszej sytuacji niż dotychczas - ocenił dziennik. „Zwłaszcza że Waszyngton nie jest zainteresowany zbliżeniem polsko-niemieckim” - podkreślił. Przypomniał, że Trump w swojej wypowiedzi przed rozmową z Nawrockim zaznaczył, iż USA rozważają wycofanie wojsk amerykańskich „z innych państw, ale nie z Polski”. „Trump miał zapewne na myśli przede wszystkim jedno państwo: Niemcy” - konkluduje „Berliner Zeitung”.

Prezydent Nawrocki złoży 16 września wizytę w Berlinie, gdzie w pałacu Bellevue podejmie go prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Niemiecka agencja dpa oceniła, że Nawrocki może być trudnym rozmówcą dla Steinmeiera po tym, gdy 1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, polski prezydent ponowił żądania dotyczące uzyskania reparacji wojennych od Niemiec.

Z Monachium Iwona Weidmann (PAP)