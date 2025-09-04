"Die Welt": Prezydent USA pochwalił Nawrockiego

Gazeta zwróciła uwagę na ciepłe przyjęcie Nawrockiego przez Trumpa, w tym „serdeczne poklepanie po ramieniu”. W „Die Welt” podkreślono, że prezydent USA pochwalił Nawrockiego za „wykonywanie naprawdę fantastycznej pracy”.

Dziennik przypomniał, że Trump wspierał Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej.

W niemieckiej prasie zaznaczono, że podczas wizyty Nawrockiego w USA Trump złożył istotną obietnicę o dalszym stacjonowaniu amerykańskich żołnierzy w Polsce.

"Spiegel": Trumpowi spodobały się wypowiedzi Nawrockiego

Tygodnik „Spiegel” ocenił, że Trumpowi spodobały się wypowiedzi Nawrockiego o inwestowaniu Polski w obronność. Nawrocki powiedział podczas spotkania, że Polska przeznacza obecnie 4,7 proc. PKB na zbrojenia. Zapewnił jednocześnie Trumpa, że Polska osiągnie poziom wydatków wynoszący 5 proc. PKB.

Spotkanie Nawrocki-Trump

Nawrocki spotkał się środę w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Była to pierwsza wizyta prezydenta Polski po objęciu urzędu. Trump zadeklarował podczas spotkania, że amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a jeśli Polacy chcą, USA mogą rozmieścić ich więcej. Polski prezydent powiedział po rozmowach, że Trump dał Polsce gwarancję bezpieczeństwa i podkreślał sojuszniczą współpracę w dziedzinie wojskowej.