W piątek i sobotę prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden będzie przebywał w Polsce, gdzie m.in. ma się spotkać z prezydentem Andrzejem Dudą oraz ze stacjonującymi w Polsce amerykańskimi żołnierzami.

Stany Zjednoczone to największa gospodarka świata i piąta z najzamożniejszych pod względem wielkości PKB per capita. To też główny partner handlowy Unii Europejskiej - wskazali analitycy PIE.

Eksperci zaznaczyli, że wejście na rynek USA w niektórych branżach - np. specjalistycznych urządzeń elektrycznych, otwiera dostęp do innych rynków na świecie.

Z danych PIE wynika, że w 2021 r. USA były dziewiątym państwem, do którego kierowany był polski eksport. "Wartość eksportu to 9 mld dol., co stanowiło 2,7 proc. polskiego eksportu" - stwierdzili analitycy. Oznacza to wzrost wartości eksportu o 18 proc. w stosunku do roku poprzedniego, "gdy najsilniej uderzyła pandemia".

Jeśli chodzi o import, Stany Zjednoczone są naszym ósmym partnerem handlowym. W 2021 r. łączna wartość importu wyniosła 10,5 mld dol., co oznacza wzrost o niemal 29 proc. względem 2020 r.

W latach 2018-20 do najważniejszych polskich produktów eksportowych należały statki powietrzne i ich części – m.in. części silników turboodrzutowych i turbośmigłowych oraz silniki turboodrzutowe. Stanowiły one 17,9 proc. eksportu. USA były też dla Polski jednym z ważniejszych rynków dla tych produktów (37,4 proc. ogółu eksportu tej kategorii). Kolejną ważną grupą towarów sprzedawanych w USA był sprzęt medyczny, który stanowił 8,8 proc. eksportu.

Do produktów eksportowych należały też maszyny ogólnego przeznaczenia – m.in. turbiny gazowe, skrzynie przekładniowe i pompy (8,6 proc. eksportu) oraz meble (5,8 proc. eksportu).

Analitycy z zespołu gospodarki światowej PIE zwrócili uwagę, że eksport polskich produktów do Stanów Zjednoczonych odbywa się na tych samych warunkach, co sprzedaż towarów na rynek amerykański z pozostałych państw UE. "Procedury, choć skomplikowane, są przejrzyste i stabilne" - wyjaśniło PIE. Jednocześnie część eksportu jest związana z inwestycjami amerykańskimi w Polsce, "co wzmacnia wzajemne relacje i kontakty".