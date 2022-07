Jak podała Jean-Pierre, Biden uda się na izolację, ale będzie "w pełni" kontynuował swoją pracę, uczestnicząc w spotkaniach poprzez telefon i Zoom.

Biały Dom poinformował, że ostatni test przed czwartkowym Biden miał zrobiony we wtorek i dał on wynik negatywny. W środę prezydent udał się do stanu Massachusetts, gdzie wygłosił przemówienie na temat zmian klimatycznych.

79-letni Biden otrzymał dotąd cztery dawki szczepionki przeciwko Covid-19 i zaczął kurację lekiem Paxlovid. Według Jean-Pierre, występujące u prezydenta objawy Covid-19 są "bardzo łagodne".