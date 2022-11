Potapienko i Turogin mieli wykorzystać mechanizm piramidy finansowej w celu wyłudzenia od swoich ofiar ponad pół miliarda dolarów. Następnie wykorzystywali fasadowe przedsiębiorstwa do prania pieniędzy oraz do zakupu nieruchomości i drogich samochodów.

Jak podaje portal, namawiali swoje ofiary do zawarcia umów najmu należącego do nich sprzętu do kopania kryptowalut oraz skłonili je do zainwestowania w bank wirtualnej waluty o nazwie Polybius; w rzeczywistości Polybius nigdy nie był bankiem i nigdy nie wypłacił obiecanych dywidend.

„Rozmiar i zakres domniemanego schematu jest naprawdę zdumiewający. Oskarżeni wykorzystali zarówno powab kryptowalut, jak i tajemnicę wokół wydobycia kryptowalut, aby zbudować ogromny schemat Ponziego” – powiedział amerykański prokurator Nick Brown, cytowany przez estoński portal.

We wspólnej estońsko-amerykańskiej operacji uczestniczyło ponad 100 policjantów, w tym około 15 agentów FBI. Amerykanie dążą obecnie do ekstradycji podejrzanych do USA – pisze ERR.

To nie jest pierwszy przypadek przestępstwa związanego z kryptowalutami w Estonii – przypomina portal. W październiku estońska policja aresztowała podejrzanych związanych z oszustwem inwestycyjnym w kryptowalutę Dagcoin – dodaje.

mrf/ kgod/