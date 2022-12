Ustawa musiała być uchwalona i podpisana przez prezydenta do piątku wieczór, czasu lokalnego, aby zapobiec częściowemu wstrzymaniu działalności agend rządu federalnego, czyli tzw. shutdownu.

Kontrolowana przez Demokratów Izba Reprezentantów uchwaliła budżet na krótko przed świętami Bożego Narodzenia, głównie zgodnie z podziałami partyjnymi, stosunkiem głosów 225:201. Przeciwko głosowali Republikanie.

Złożony ze 100 senatorów Senat, w którym również Demokraci mają większość, przyjął ustawę wcześniej stosunkiem głosów 68:29. Również w tej izbie Republikanie byli przeciw wskazując na astronomiczną wysokość budżetu.

Biden, który przebywa na wypoczynku w St.Croix, na amerykańskich Wyspach Dziewiczych, oświadczył podpisując ustawę, że "stanowi ona dowód, iż Demokraci i Republikanie mogą współpracować".

Przywódca Republikanów w Izbie Reprezentantów Kevin McCarthy, który ma nadzieję zostać jej przewodniczącym (spikerem) kiedy nowy Kongres zbierze się 3 stycznia, argumentował podczas debaty, że ustawa przewiduje zbyt wysokie wydatki a przeznacza zbyt mało na ograniczenie nielegalnej imigracji, walkę z przemytem narkotyków przez granicę z Meksykiem i inne potrzeby wewnętrzne.

"To jest monstrum, jeden z najbardziej haniebnych aktów, jakie kiedykolwiek widziałem w tej izbie" - powiedział Mccarthy.

Ustawa przewiduje wzrost wydatków na cele krajowe o ok. 6 proc. do 772,5 mld dolarów a na obronę o ok. 10 proc. do 858 mld dolarów. Na pomoc wojskową i gospodarczą dla Ukrainy i sojuszników z NATO przeznaczono 45 mld dolarów, czyli o ponad 7 mld więcej niż proponował Biden.

AP podkreśla, że chociaż za pomocą dla Ukrainy opowiadają się obie partie, to niektórzy Republikanie są jej przeciwni i argumentują, że pieniądze te należałoby przeznaczyć na wydatki wewnętrze. McCarthy ostrzegł, że w przyszłości Republikanie "nie będą podpisywać czeków in blanco" dla Ukrainy.

Wśród wydatków znajduje się 9 mld dolarów na program Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), w ramach którego USA kupują uzbrojenie dla Ukrainy, a także 11,8 mld USD na zastąpienie broni przekazywanej Ukrainie przez USA oraz na kraje, które zdecydowały się przekazać broń na prośbę Waszyngtonu. Niemal 1 mld zoostanie przeznaczone na zwiększenie produkcji i zakup amunicji oraz rakiet w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Dokument przewiduje też co najmniej 900 mln dolarów pomocy humanitarnej oraz 13 mld pomocy gospodarczej dla Ukrainy.