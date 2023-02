"Nie wiadomo, czy będzie to miało praktyczne skutki” – powiedział w wywiadzie dla CNN Price, nawiązując do orędzia prezydenta Rosji Władimira Putina, który zapowiedział, że Moskwa zawiesza swój udział w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu o redukcji zbrojeń strategicznych Nowy START, zawartym w 2010 roku.

Reklama

Price podkreślił, że Stany Zjednoczone ogłosiły już oficjalnie w tym roku, że Rosja nie przestrzega traktatu New START, więc Waszyngton będzie obserwował, jakie kroki faktycznie podejmuje Moskwa.

Reklama

"Nie stwierdziliśmy jeszcze żadnego powodu, aby zmienić naszą postawę nuklearną, naszą strategiczną postawę" - powiedział rzecznik amerykańskiej dyplomacji.

Wcześniej we wtorek sekretarz stanu USA Antony Blinken oświadczył, że zawieszenie przez Rosję udziału w porozumieniu jest "niefortunne i nieodpowiedzialne". "USA będą uważnie przyglądać się faktycznym poczynaniom Rosji" - dodał.

Nowy START to podpisany w 2010 r. rosyjsko-amerykański traktat o redukcji strategicznych zbrojeń ofensywnych, który ogranicza liczbę rozmieszczonych głowic do 1550 w każdym kraju. Limit rozmieszczonych rakiet i bombowców ustalono na 700 po każdej ze stron. Jednocześnie każda ze stron została upoważniona do przeprowadzenia na miejscu do 18 inspekcji rocznie, by wzajemnie kontrolować ograniczenia. (PAP)