"ECOWAS, organizacja zrzeszająca kraje Afryki Zachodniej, odgrywa kluczową rolę (w sprawie sytuacji w Nigrze) wykazując konieczność powrotu do porządku konstytucyjnego. Popieramy kierownictwo i prace tej organizacji w tej dziedzinie" - powiedział Blinken.

Dodał, że Waszyngtonowi "bardzo zależy na bezpieczeństwie i dobrostanie" obalonego prezydenta Nigru Mohameda Bazouma.

Wcześniej osoby z otoczenia Bazouma informowały, że on i jego rodzina są przetrzymywani "w okrutnych i nieludzkich warunkach" w swojej rezydencji bez bieżącej wody i elektryczności oraz bez dostępu do świeżej żywności i lekarza.

Kraje ECOWAS (Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej) podjęły w czwartek decyzję o wysyłaniu sił szybkiego reagowania do Nigru by przywrócić Bazouma do władzy.