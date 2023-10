Czy Chinom można ufać?

Reklama

Biden odniósł się do problemów Chin, odpowiadając podczas konferencji prasowej na pytanie o to, czy Pekinowi można ufać i z nim współpracować.

"Fraza brzmi: +ufaj, ale sprawdzaj+. Ale spójrzmy: Chiny zmagają się z własnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi trudnościami. Ich wzrost gospodarczy przeżywa zastój w porównaniu do tego, co było. Są zaangażowane w działania z Rosją i wiele innych działań (...), jeśli chodzi o zastraszanie i podejście do krajów" - powiedział Biden.

Reklama

Ameryka prowadzi politykę "ekstremalnej konkurencji" z Chinami

Zaznaczył, że choć Ameryka prowadzi politykę "ekstremalnej konkurencji" z Chinami, to nie oznacza to, że chce konfliktu i nie wyklucza współpracy w ważnych obszarach. Skrytykował jednocześnie agresywne zachowanie Pekinu na Morzu Południowochińskim, gdzie chińskie okręty zderzyły się z filipińskimi na filipińskich wodach, które Chiny uznają za swoje.

USA będą bronić Filipin

Biden podkreślił, że zobowiązanie Ameryki do obrony Filipin jest "żelazne" i jakikolwiek atak na filipińskie siły uruchomi zapisy traktatu o wzajemnej obronie między tymi krajami.

Australijski premier, który po wizycie w Waszyngtonie uda się z wizytą do Szanghaju i Pekinu, również powiedział, że konkurencja z Chinami nie wyklucza współpracy i cieszy się z serii ostatnich spotkań między amerykańskimi i chińskimi oficjelami, mających na celu obniżenie napięć. W czwartek do amerykańskiej stolicy przybędzie szef chińskiej dyplomacji Wang Yi.

Partnerstwo AUKUS

Biden i Albanese rozmawiali o rozwoju współpracy wojskowej i budowie australijskich okrętów podwodnych o napędzie jądrowym w ramach partnerstwa AUKUS, a także ogłosili szereg inicjatyw współpracy w sferze wysokich technologii, w tym sztucznej inteligencji i przemysłu kosmicznego, minerałów krytycznych i walki ze zmianami klimatu.

Pomoc dla Ukrainy

Omówili też dalszą pomoc dla Ukrainy. We wtorek Australia ogłosiła nowy pakiet wsparcia wojskowego dla tego kraju, zawierający m.in. sprzęt do rozminowywania, przenośne aparaty rentgenowskie, drukarkę 3D i systemy do zwalczania dronów.

Wizyta australijskiego premiera jest czwartą wizytą o randze państwowej za prezydentury Joe Bidena. Oznacza to rozszerzony ceremoniał i uroczystą kolację państwową, która odbędzie się w środę wieczorem. Wcześniej tego honoru dostąpili prezydenci Francji, Korei Południowej i premier Indii.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)