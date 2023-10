W USA po raz pierwszy od 2018 roku gościł minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi. W trakcie trzydniowej wizyty w Waszyngtonie spotkał się z Bidenem, a także z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem i doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake’em Sullivanem.

"Przygotowujemy się do takiego spotkania" – potwierdzili amerykańscy urzędnicy

Rozmowy te Biały Dom określił jako "dobrą okazję" do utrzymania otwartych linii komunikacyjnych między dwoma największymi rywalami geopolitycznymi. Według Reutersa główni doradcy Bidena poruszyli kluczowe obawy Waszyngtonu: potrzebę przywrócenia kanałów wojskowych między obydwoma krajami, działania Pekinu na Morzu Wschodnim i Południowochińskim, kwestię Tajwanu, praw człowieka oraz przypadki Amerykanów przetrzymywanych w Chinach.

Doszło także do "szczerej wymiany zdań" pomiędzy Blinkenem i Wangiem na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie.

"Przygotowujemy się do takiego spotkania" – potwierdzili amerykańscy urzędnicy, odnosząc się do spotkania Bidena z Xi. "Oczywiście chińscy przywódcy często potwierdzają to publicznie znacznie bliżej terminu rozmów, więc pozostawię stronie chińskiej ustalenie, czy i kiedy ogłoszą to" – powiedział jeden z nich.

Reuters zaznacza, że w czwartek Wang powiedział Blinkenowi, że oba kraje mają szereg odmiennych zdań w wielu kwestiach i potrzebują "pogłębionego" i "kompleksowego" dialogu, aby ograniczyć nieporozumienia i ustabilizować relacje. "Nie tylko powinniśmy wznowić dialog, powinien on być dogłębny i kompleksowy" – mówił Wang.