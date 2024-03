"Doszło do dwóch wybuchów przed statkiem, ale nie został on narażony na jakiekolwiek szkody uboczne, załoga jest bezpieczna i płyniemy do następnego portu", zacytowano kapitana "Propel Fortune" w sobotnim raporcie UK Maritime Trade Operations (UKMTO), jednostki podlegającej brytyjskiej marynarce wojennej.

Reklama

Dowodzona przez USA koalicja morska strąciła tego dnia 15 dronów

Centralne Dowództwo Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało natomiast w sobotę, że dowodzona przez USA koalicja morska strąciła tego dnia 15 dronów wystrzelonych przez jemeńskich rebeliantów na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej.

Reklama

Strąceniami czterech wystrzelonych przez Huti dronów w Zatoce Adeńskiej pochwaliła się w sobotę również francuska marynarka wojenna.

"Ta akcja obronna bezpośrednio przyczyniła się do ochrony holowanego po wcześniejszym uszkodzeniu statku towarowego True Confidence, płynącego pod banderą Barbadosu, a także innych statków handlowych przepływających przez ten obszar" – poinformowała francuska armia, cytowana przez agencję Reutera.

Huti atakują statki na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej od listopada 2023 roku w ramach kampanii solidarności z terrorystycznym Hamasem walczącym w Strefie Gazy z Izraelem. W środę ich pocisk uderzył w statek handlowy w Zatoce Adeńskiej, zabijając trzech członków załogi i zmuszając ocalałych do opuszczenia płonącej jednostki.