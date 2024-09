Intel Inside w amerykańskim uzbrojeniu sprzęcie szpiegowskim

Projekt, o nazwie Secure Enclave, ma zapewnić stały dopływ najnowocześniejszych układów scalonych do celów obronnych i wywiadowczych. Dodatkowe pieniądze będą przyznane oddzielnie od grantu w wysokości 8,5 miliarda dolarów z programu Chips and Science Act z 2022 roku. Nowa inicjatywa wsparłby komercyjne fabryki Intela w czterech stanach USA. Po ogłoszeniu tej informacji akcje Intela wzrosły o 6,4 proc. do 20,91 dolarów w poniedziałek. Od początku roku akcje koncernu spadły o 58 proc.

3 miliardy dolarów w dwa lata

Ustawodawcy przeznaczyli 3,5 mld dolarów w marcu na program wojskowy w ramach Chips Act, którego celem jest wzmocnienie amerykańskiego przemysłu półprzewodników i zmniejszenie zależności od odstaw z Azji. Umowa o wartości 3 mld dolarów z Intelem obejmuje finansowanie Secure Enclave, który nadzoruje Departament Handlu na lata fiskalne 2024 i 2025, które rozpoczęły się 1 lipca.

Współpraca między Departamentami

Departament Handlu odpowiada za szerszy program dotacji Chips Act, ale to Departament Obrony faktycznie będzie zarządzał wypłatą na Secure Enclave, zgodnie ze wspólnym oświadczeniem obu agencji. Pieniądze te zostaną wypłacone w dwóch transzach, powiedział amerykański urzędnik.

500 milionów dolarów w 3. roku fiskalnym

Pozostałe 500 milionów dolarów na Secure Enclave zostanie przekazane Departamentowi Handlu w roku fiskalnym 2026, zgodnie z tekstem ustawy z marca. Intel od dawna jest jedynym wybranym beneficjentem programu, ponieważ urzędnicy Pentagonu nalegali na otrzymywanie zaawansowanych chipów od amerykańskiego dostawcy.

Najlepszy wybór to…

Jak powiedział urzędnik, prosząc o zachowanie anonimowości ze względu na niejawny charakter obrad, Departament Handlu w trakcie zawierania porozumienia ogłoszonego w poniedziałek oparł się na ocenie Departamentu Obrony, zgodnie z którą Intel jest firmą odpowiednio przygotowaną do realizacji celów i spełnia wymagania programu.

… Intel Federal

„Dzisiejsze ogłoszenie podkreśla nasze wspólne zaangażowanie z rządem USA w celu wzmocnienia krajowego łańcucha dostaw półprzewodników” – powiedział w oświadczeniu Chris George, prezes i dyrektor generalny Intel Federal, spółki zależnej Intela skupionej na współpracy z rządem. Departamenty Obrony i Handlu stwierdziły we wspólnym oświadczeniu, że wynagrodzenie „będzie kontynuacją współpracy Intela z DoD (Departamentem Obrony) i jeszcze bardziej wzmocni nasze bezpieczeństwo narodowe”.