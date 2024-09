ATACMS nie obronią Ukrainy przed rosyjskimi nalotami

Stany Zjednoczone szacują, że 90 proc. rosyjskich samolotów wystrzeliwujących bomby szybujące i pociski przeciwko Ukrainie znajduje się obecnie na lotniskach oddalonych o około 300 kilometrów od terytorium kontrolowanego przez Ukrainę. To sprawia, że ​​są one poza zasięgiem amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu – poinformowała w czwartek rzeczniczka Pentagonu Sabrina Singh.

„ATACMS-y nie byłyby w stanie dotrzeć do tych lotnisk, więc wyzwania związane z bombami szybującymi nadal by istniały” – powiedziała Singh. Nawet gdyby Ukraina użyła pocisków przeciwko niewielkiej liczbie lotnisk, które wciąż są w zasięgu, rosyjska armia wycofałby z nich cały sprzęt, dodała. „Więc wpływ [na liczbę rosyjskich ataków z powietrza] byłby znikomy” – powiedziała Singh.

Waszyngton zachowuje dystans

Wypowiedzi Singh pokazują, że Stany Zjednoczone nadal zachowują dużą dozę rezerwy wobec ukraińskich próśb o zniesienie wszelkich ograniczeń dotyczących wysyłania broni zdolnej do rażenia celów na terytorium Rosji.

Administracja Bidena nałożyła ograniczenia na użycie broni dalekiego zasięgu z obawy, że takie ataki mogą zaostrzyć wojnę. Niektóre z tych ograniczeń zostały złagodzone w maju, kiedy USA pozwoliły Kijowowi wystrzelić dostarczoną przez USA amunicję przeciwko celom wojskowym na ograniczonym obszarze Rosji, aby ograniczyć postęp wojsk rosyjskich w obwodzie charkowskim.

Rosjanie "schowali" swoje bombowce

Zdaniem rzecznika Białego Domu Johna Kirby’ego, kontradmirała marynarki wojennej w stanie spoczynku, argument o tym, że jeśli pozwoli się Ukraińcom na użycie ATACMS-ów, by uderzyli się większość rosyjskich samolotów i baz lotniczych, które są faktycznie używane do ich atakowania, to zatrzyma naloty, jest nieprawdziwy. „To błędne przekonanie”- powiedział w środę Kirby.

Obawy nie tylko o eskalację konfliktu

Singh wskazała również na inne czynniki, które sprawiają, że ​​USA nie łagodzą wszystkich ograniczeń wobec Ukrainy. Oprócz obaw o eskalację najpoważniejszym jest ograniczona liczba ATACMS-ów jakie Stany Zjednoczone mogą przekazać Kijowowi.

Dodała, że ​​Ukraina odniosła sukcesy w użyciu rakiet przeciwko siłom rosyjskim na południu i wschodzie kraju. Dodała, że ​​Stany Zjednoczone starają się pomóc Ukrainie skierować większą część tej siły ognia na wschód, gdzie siły rosyjskie nadal nacierają w kierunku miasta Pokrowsk.