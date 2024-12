ByteDance musi sprzedać TikToka

Sąd w Waszyngtonie odrzucił argument chińskiej stromy, która przekonywała, że zakaz jest niekonstytucyjny i narusza pierwszą poprawkę gwarantującą Amerykanom nieograniczony dostęp do aplikacji.

Demokraci i republikanie w Kongresie podkreślają w kontekście wspomnianej sądowej batalii, że TikTok stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego w USA, bowiem jest powiązany z chińskim rządem, który może wykorzystywać go do bezprawnego pozyskiwania danych amerykańskich użytkowników aplikacji. Inny zarzut wobec TikToka to potajemne manipulowanie treścią w celu wywołania konkretnych efektów w audytorium.

Do kiedy ByteDance musi sprzedać TikToka?

ByteDance musi decyzją sądu dokonać sprzedaży TikToka do 19 stycznia - czytamy dalej na portalu. Chińczycy zapowiedzieli już, że odwołają się od decyzji do Sądu Najwyższego USA. Prezydent-elekt Donald Trump nie wyraził jeszcze stanowiska w sprawie zakazu TikToka.

Jeżeli ByteDance nie dokona sprzedaży, to aplikacja ma zostać wycofana ze sklepów internetowych Apple’a i Google’a oraz innych stron hostingowych.

Odpowiedź TikToka na decyzję sądu

Według opinii sądu TiKTok nigdy bezpośrednio nie zaprzeczył, że jest kontrolowany przez chińskie władze. W oświadczeniu w reakcji na decyzję przedstawiciele aplikacji odnieśli się do potrzeby ochrony wolności słowa w USA przez Sąd Najwyższy. Liczą, że również w ich sprawie ta kwestia okaże się decydującą. „Decyzja została podjęta w oparciu o niedokładne, błędne i hipotetyczne informacje, co jest jawną cenzurą amerykańskiego społeczeństwa” – napisali.

TikTok zdobył ogromny zasięg i korzystają z niego miliony Amerykanów. Zwolennicy wprowadzenia zakazu podkreślają, że osoby korzystające z aplikacji mogą z łatwością znaleźć dla niej alternatywy, więc ich interesy nie są w dużym stopniu naruszane.