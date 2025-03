Rosja może grać na zwłokę

"Myślę, że Rosja chce to zakończyć, ale możliwe, że grają na zwłokę" - ocenił Trump. "Wiesz, (sam) działam tak od lat: nie chcę podpisywać kontraktu, chcę w pewien sposób pozostawać w grze, ale może nie chcę tego robić (...) Nie jestem pewien. Ale nie, myślę, że Rosja chciałaby to zakończyć i myślę, że (prezydent Ukrainy Wołodymyr) Zełenski chciałby w tym momencie to zakończyć" - dodał w rozmowie z konserwatywną stacją.

Według Trumpa straty osobowe Rosji i Ukrainy w ciągu tygodnia sięgają 2,5 tys. żołnierzy.

"To nie są Amerykanie, ale to dla mnie nie ma znaczenia z tej perspektywy. Widzę obrazy z pola bitwy, wolałbym nawet ich nie widzieć. Wszędzie leżą (porozrzucane) ręce, nogi i głowy. (...) I po prostu chcę to zakończyć" - powiedział prezydent USA.(PAP)