Rusofilia w USA

Rusofilia w USA była dawniej "przypadłością lewicy"; teraz to amerykańska prawica związana z ruchem MAGA (Make America Great Again - Uczynić Amerykę znowu wielką) prezydenta Donalda Trumpa, a zwłaszcza skrajna, "spiskowa prawica" przekonuje się do poglądów Władimira Putina, a nawet jego ulubionego ideologa Aleksandra Dugina - ocenia brytyjski magazyn.

Reklama

W lutym jeden z przedstawicieli tej "spiskowej prawicy", dziennikarz Glenn Greenwald, udał się do Moskwy, by "chłonąć mądrość" Dugina. W ubiegłym roku Tucker Carlson, znany zwolennik ruchu MAGA, były publicysta Fox News, nie tylko zrobił wywiad z Putinem, ale też odwiedził Dugina i nagrał z nim niezaplanowaną rozmowę, w której ideolog Kremla pomstował na zachodnią demokrację liberalną - przypomina "Economist".

Zafascynowania Greenwalda, czy Carlsona jego teoriami, to nie tylko "ekscentryczna prowokacja" zwolenników MAGA; to sygnał "poważnej, filozoficznej zgodności" rosyjskiej prawicy i pewnych frakcji jej amerykańskiej odpowiedniczki - ostrzega tygodnik.

To zbliżanie stanowisk dotyczy ideologii, geopolityki, a nade wszystko poglądów na Ukrainę. Zwolennicy MAGA wierzą bowiem, że nie tylko nie należy się jej amerykańska pomoc, ale też że Kijów powinien być bardziej ugodowy wobec "jego regionalnego supermocarstwa" - pisze "Economist".

Tak jak Ameryka ma prawo - w mniemaniu zwolenników Trumpa - dyktować Kanadzie czy Panamie warunki, ponieważ kraje te są w sferze jej wpływów, tak i Rosja ma prawo do Ukrainy - wyjaśnia dalej tygodnik.

Wyznawcy MAGA a neokonserwatywni Republikanie

Wyznawcy MAGA, w odróżnieniu od neokonserwatywnych Republikanów, którzy byli idealistami i stanowili zaplecze prezydentury George'a W. Busha, są realistami. Uważają, że zagraniczne interwencje Ameryki, to nieprzynoszące korzyści "ryzykanctwo". Odpowiada im głęboka pogarda Dugina dla Ukrainy - konstatuje "Economist".

Niegdyś zwolennik utworzenia osi Niemcy-Rosja-Japonia, mającej stanowić przeciwwagę dla USA, teraz Dugin zmienia poglądy; napisał niedawno w serwisie X: "Z dnia na dzień coraz bardziej oczywiste okazuje się to, że USA i Rosją są na tej samej fali".

Odrzucenie liberalizmu

Coraz większe pokrewieństwo ruchu MAGA i rosyjskiej prawicy wynika też z odrzucania takich moralnych nauk "oświeceniowego liberalizmu, jak indywidualizm i uniwersalność praw człowieka" - ocenia magazyn.

Pewien odłam skrajnej amerykańskiej prawicy jest szczególnie bliski ideologii Dugina, propagującego pełne zintegrowanie autorytarnego, patriarchalnego państwa z Kościołem. W USA podobne poglądy prezentują zwolennicy tzw. integralizmu, a sympatycy neoreakcjonizmu, zwanego też "ciemnym oświeceniem" idą jeszcze dalej i walczą z egalitaryzmem oraz demokracją. Zwolennikiem kilku takich amerykańskich "myślicieli" jest wiceprezydent J.D. Vance - wyjaśnia "Economist".

Steve Bannon, były doradca Trumpa i publicysta alt-prawicowych mediów oraz zwolennik ultrareakcyjnego ruchu zwanego tradycjonalizmem integralnym, rozmawiał z Duginem w 2018 roku przez osiem godzin i doszedł do wniosku, że Ameryka i Rosja "w swej esencji są krajami chrześcijańskimi i nacjonalistycznymi"; zaś zbliżenie z Rosją jest możliwe ponieważ - zgodnie ze słowami Dugina - "wszystko co jest antyliberalne, jest dobre".

"Economist" ostrzega więc, że obawy Demokratów o to, że Trump jest agentem Rosji, mogą przesłaniać poważniejsze przejawy zbliżenia Ameryki i Rosji, które są już "widoczne gołym okiem". (PAP)