Spotkanie grupy Ramstein

Planowane na 11 kwietnia spotkanie będzie pierwszym, na którym nie będzie obecny minister obrony USA - podkreślił amerykański portal, dodając, że nie oczekuje się, iż Hegseth dołączy do uczestników spotkania koalicji w formacie online.

Reklama

Hegseth wziął udział w rozmowach grupy Ramstein 12 lutego, ale po raz pierwszy spotkanie nie odbyło się pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych; na prośbę USA przewodniczyła Wielka Brytania. 11 kwietnia przewodniczyć mają Wielka Brytania i Niemcy.

Kolejny sygnał, że USA nie przywiązują wagi do uzbrojenia Ukrainy

Dla Europejczyków nieobecność amerykańskiego ministra obrony jest kolejnym sygnałem, że administracja prezydenta Donalda Trumpa przywiązuje niewielką wagę do kwestii uzbrojenia Ukrainy, co Hegseth jasno podkreślił na spotkaniu w lutym - pisze Defence News. Szef Pentagonu wzywał wówczas europejskich ministrów do przejęcia większej kontroli nad własną obroną, zamiast liczyć na pomoc USA w kwestii obrony Starego Kontynentu.

Poprzednik Hegsetha, Lloyd Austin, doprowadził do utworzenia grupy Ramstein wkrótce po ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Od tego czasu grupa pomogła zebrać i skoordynować ponad 126 mld dolarów pomocy dla Ukrainy, z czego około połowa pochodziła ze Stanów Zjednoczonych - przypomniał Defence News.

Europejscy uczestnicy grupy po zwycięstwie wyborczym Trumpa planowali alternatywne formaty działania - powiedziała Celeste Wallander, wysokiej rangi urzędniczka Pentagonu za prezydentury Joe Bidena. Ustalono wówczas, że Niemcy i Wielka Brytania przejmą z rąk USA inicjatywę. (PAP)