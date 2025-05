To już koniec rozszerzania NATO? Wymowne słowa przedstawiciela USA

Rosja wielokrotnie wyrażała obawy co do rozszerzania NATO na wschód. Do obaw tych odniósł się wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Ukrainy Keith Kellogg. Generał oświadczył w wywiadzie dla telewizji ABC, że obawy Moskwy zasadne, a Stany Zjednoczone nie chcą Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim.