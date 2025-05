Trump zaproponował Kanadzie "Złotą Kopułę". Warunek? Utrata niepodległości

"Złota Kopuła" to przyszły amerykański system obrony przeciwrakietowej, który był już wielokrotnie zapowiadany przez Donalda Trumpa. Tym razem prezydent USA zaproponował bezpłatne objęcie tym systemem sąsiedniej Kanady. Miałoby to jednak swój duży koszt - w zamian Trump oczekuje, że Kanada stanie się 51. stanem USA. Kanadyjski rząd już odniósł się do najnowszej propozycji Trumpa.