Przepisy o ochronie danych osobowych

"Straciliśmy ich adresy. To szaleństwo" - powiedział w wywiadzie dla "FT" Patrick Sensburg, szef Związku Rezerwistów Niemieckich Sił Zbrojnych (VdRBw). Kiedy w 2011 roku rząd w Berlinie zawiesił pobór do wojska, armia przestała śledzić losy byłych poborowych, a przepisy o ochronie danych ograniczają dostęp wojska do informacji o miejscu zamieszkania obywateli.

Powołany u progu lat 60. VdRBw jest finansowany z budżetu obrony, a do jego obowiązków należy m.in. szkolenie i kontaktowanie się z rezerwistami.

Niemcy chcą odgrywać wiodącą rolę w NATO

Nowy kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział, że jego kraj będzie odgrywał wiodącą rolę w NATO i w obronie Europy przed rosyjską agresją, oraz zezwolił na nieograniczone pożyczki na wydatki obronne - przypomniał brytyjski dziennik.

Zdaniem urzędników największym wyzwaniem dla sił zbrojnych jest obecnie liczebność personelu wojskowego. Inspektor generalny Bundeswehry Carsten Breuer ocenił, że liczba zawodowych żołnierzy musi wzrosnąć do końca dekady z ok. 180 tys. do 200 tys. Armia potrzebuje również ok. 260 tys. rezerwistów - dodał. Obecnie jest ich zaledwie ok. 60 tys.

Wojsko straciło dostęp do prawie miliona rezerwistów

W Niemczech mieszka ok. 10 mln osób, które odbyły służbę wojskową lub służyły wcześniej jako zawodowi żołnierze, jednak aż 9 mln osób z tej grupy ma ponad 65 lat. Ze względu na przepisy chroniące dane osobowe VdRBw nie może kontaktować się z pozostałym milionem, do którego należy ok. 93 tys. osób, które służyły w Afganistanie.

"Nie wiemy nawet, czy chcieliby ponownie służyć i czy są sprawni fizycznie" - powiedział Sensburg. Jego zdaniem gdyby choć 25 proc. tej grupy miało wystarczająco dobre zdrowie i chciało wrócić do służby, udałoby się osiągnąć cel dotyczący liczby rezerwistów.

Sensburg podkreślił, że o ile organ odpowiedzialny za pobieranie abonamentu telewizyjnego jest w stanie nawiązać kontakt z obywatelami już kilka tygodni po ich przeprowadzce, VdRBw nie może odnaleźć osób, których nazwiska znajdują w rejestrach organizacji. Ministerstwo obrony stara się znaleźć sposób na pogodzenie przepisów o ochronie danych osobowych z wymogami dotyczącymi uzupełnienia stanu rezerwistów - powiedział.

Od 2021 r. żołnierze opuszczający czynną służbę są automatycznie rejestrowani jako rezerwiści.(PAP)