Trump: Limit zadłużenia powinien zostać całkowicie zniesiony

"Z wielką przyjemnością ogłaszam, że po tylu latach w końcu zgadzam się z Elizabeth Warren w JEDNEJ SPRAWIE. Limit zadłużenia powinien zostać całkowicie zniesiony, aby zapobiec gospodarczej katastrofie. Jest zbyt niszczycielski, aby oddać go w ręce polityków, którzy mogą chcieć go wykorzystać, pomimo horrendalnych skutków, jaki mogą mieć na nasz kraj, a pośrednio nawet na świat" - napisał Trump na portalu Truth Social.

Podobne postulaty Elizabeth Warren

Prezydent skomentował wcześniejszy wpis Warren, w którym wezwała do obalenia limitu długu z tej samej przyczyny. Lewicowa polityczka wypowiedziała się jednak przeciwko ustawie utrwalającej obniżki podatków nieproporcjonalnie korzystne dla najbogatszych, które mają kosztować budżet biliony dolarów. W ustawie zapisane jest jedynie podniesienie limitu o 5 bilionów dolarów.

Limit zadłużenia, wyznaczony obecnie na poziomie 36,1 bln dolarów, od dawna jest źródłem politycznych napięć, które podważały zaufanie do amerykańskiej gospodarki, bo przekroczenie limitu oznaczałoby formalne bankructwo kraju. Każdorazowemu podnoszeniu sufitu towarzyszą dramatyczne polityczne spory w Kongresie; podczas prezydentury Joe Bidena Republikanie niejednokrotnie używali groźby możliwego bankructwa, by wywalczyć postulowane ustępstwa. Demokraci wówczas wzywali do obalenia limitu - co można zrobić zwykłą ustawą - lub bardziej abstrakcyjnych rozwiązań, jak wybicie monety wartej biliony dolarów, by za pomocą takiej księgowej sztuczki ominąć limit.

Możliwe dobicie do granicy 36,1 bln dol.

Stany Zjednoczone prawdopodobnie dobiją do granicy 36,1 bln dol. już tego lata. Jak dotąd minister finansów Scott Bessent wstrzymywał się z podaniem tzw. "daty X", kiedy miałoby to nastąpić, lecz sugerował, że konieczne jest podniesienie limitu jeszcze w lipcu.

Wypowiedź Trumpa padła tuż przed jego spotkaniem z republikańskimi senatorami na temat projektu ustawy One Big Beautiful Bill, zawierającego postulowane przez Trumpa obniżki podatków i jednocześnie głębokie cięcia socjalne. Według Kongresowego Biura Budżetowego, mimo cięć wydatków przyczyni się on do zwiększenia deficytów budżetowych - a zatem i zadłużenia - o 2,4 mld w ciągu 10 lat. Część Republikanów jest niechętna podnoszeniu lub zniesieniu limitu długu i żąda większych oszczędności.

Wśród przeciwników jest też miliarder i były już doradca Trumpa Elon Musk, który w środę zamieścił na platformie X grafikę z filmu "Kill Bill", wzywając do "zabicia projektu ustawy" (ang. bill).

"Dzwońcie do waszego senatora, dzwońcie do waszego kongresmena, bankrutowanie Ameryki nie jest ok. KILL the BILL" - napisał.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)