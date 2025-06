Przez wojnę handlową światowa gospodarka zwalnia. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju mocno obniżyła prognozy i ostrzegła, że niestabilna, ale radykalna polityka taryfowa prezydenta Donalda Trumpa wyrządza większe szkody niż oczekiwano. Jest jeszcze jedna wiadomość, która nie ucieszy prezydenta USA. Według OECD skutki polityki taryfowej są bardziej dotkliwe w USA niż gdziekolwiek indziej na świecie.

Organizacja spodziewa się obecnie, że roczny wzrost PKB w USA spowolni do 1,6 proc. w 2025 r., co stanowi znaczący spadek w stosunku do poprzedniej prognozy, która była na poziomie 2,2 proc..

Wojna handlowa najmocniej uderza w USA

Według najnowszych prognoz OECD, globalny wzrost gospodarczy wyniesie 2,9 proc. w 2025 r.. Organizacja zauważa jednak, że spowolnienie najbardziej dotyka cztery kraje USA, Kanadę, Meksyk i Chin.

Dane Biura Analiz Ekonomicznych wydają się potwierdzać obawy OECD, że polityka handlowa Trumpa nieproporcjonalnie szkodzi gospodarce USA. Dane te pokazały, że w pierwszym kwartale 2025 r. spadek amerykańskiego eksportu netto był największy w historii.

Ostrzeżenie OECD to nie jedyne sygnały napięcia gospodarczego w USA. Indeks importu produkcji ISM spadł do poziomu 39,9, najniższego od 2009 r., sygnalizując załamanie popytu.

Nastroje wśród amerykańskim biznesie też nie są najlepsze. Zgodnie danymi Conference Board opublikowanymi w zeszłym tygodniu, około 83 proc. amerykańskich liderów biznesowych spodziewa się recesji w ciągu najbliższych 12 do 18 miesięcy.

Czy w USA będzie gorzej niż w lata 2018–2019?

„W ciągu ostatnich kilku miesięcy zaobserwowaliśmy znaczny wzrost barier handlowych, a także niepewności gospodarczej i polityki handlowej. Ten gwałtowny wzrost niepewności negatywnie wpłynął na zaufanie przedsiębiorstw i konsumentów i może powstrzymać handel i inwestycje” – czytamy w raporcie OECD.

Zakłócenia spowodowane wysokimi taryfami DonaldaTrumpa mogą być większe, niż burzliwe wydarzenia wojny handlowej z lat 2018–2019, czego efektem mogą być wzrost kosztów, spadek inwestycji i wzrost inflacji. Tymczasem najnowsza prognoza OECD przewiduje, że inflacja w Stanach Zjednoczonych wzrośnie do 3,2 proc., a pod koniec roku 2025 r. może nawet zbliżyć się do 4 proc.

Źródło: OECD, Quartz