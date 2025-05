Cła na stal i aluminium w górę z 25 do 50 proc.

"Podniesiemy cła na stal z 25 do 50 procent, co jeszcze bardziej ochroni" tę branżę w Stanach Zjednoczonych - zapowiedział Trump podczas spotkania z pracownikami giganta metalurgicznego US Steel w Pensylwanii. Republikanin podkreślił, że "cła" to jego absolutnie ulubione słowo.

Później wyjaśnił na swojej platformie Truth Social, że nowe stawki celne wejdą w życie 4 czerwca i będą dotyczyły również aluminium.

W 2024 r. USA były największym importerem stali na świecie

Jak pisze agencja dpa, w 2024 roku USA były największym importerem stali na świecie. Według rządu USA najważniejszymi krajami pochodzenia importowanych produktów stalowych są Kanada, Brazylia i Meksyk. Stany Zjednoczone są najważniejszym rynkiem zbytu dla europejskiego przemysłu stalowego, głównie niemieckiego.

USA importują aluminium przede wszystkim z Kanady, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Chin i Korei Południowej.

Nie wiadomo, czy będą wyjątki od podwojonych taryf – na przykład dla Kanady i Meksyku, z którymi USA tworzą północnoamerykańską strefę wolnego handlu. Nie było jednak wyjątków od 25-procentowych ceł ogłoszonych przez prezydenta Trumpa w lutym.

KE komentuje decyzję Trumpa

Komisja Europejska skrytykowała w sobotę decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o podniesieniu ceł na import stali i aluminium z UE z 25 do 50 proc., określając ją jako godną ubolewania i szkodliwą dla globalnej gospodarki.

Rzecznik KE Olof Gill w komunikacie ostrzegł, że UE jest gotowa wdrożyć środki odwetowe, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Waszyngtonem.

„Zdecydowanie ubolewamy nad ogłoszoną podwyżką amerykańskich ceł na stal z 25 do 50 proc. Ta decyzja zwiększa niepewność w światowej gospodarce i podnosi koszty dla konsumentów oraz przedsiębiorstw po obu stronach Atlantyku” – dodał.

Jak podkreślił, KE w dobrej wierze zawiesiła własne środki odwetowe 14 kwietnia, by stworzyć przestrzeń do dalszych negocjacji, ale równocześnie UE finalizuje wewnętrzne konsultacje nad rozszerzeniem możliwych działań.

„Jeśli nie zostanie osiągnięte rozwiązanie akceptowalne dla obu stron, istniejące i nowe środki unijne automatycznie wejdą w życie 14 lipca lub wcześniej, jeśli zajdzie taka potrzeba” – dodał rzecznik.

Zaznaczył, że UE jest „gotowa działać w obronie swoich interesów – chroniąc pracowników, konsumentów i przemysł”.