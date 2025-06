W szczegółowym raporcie opublikowanym we wtorek Bank Światowy obniżył prognozę globalnego wzrostu gospodarczego. W ocenie ekonomistów cła prezydenta Donalda Trumpa i wynikająca z nich niepewność polityczna obniżą tempo wzrostu światowej gospodarki do najniższego poziomu od 2008 r.

Prognozy wskazują, że w 2025 r. globalny wzrost PKB zwolni do zaledwie 2,3 proc., co stanowi znaczną obniżkę w stosunku do styczniowego szacunku, który był na poziomie 2,7 proc.. Prognoza na 2026 r. także została obniżona do 2,4 proc. z 2,7 proc.

Rynki wschodzące i gospodarki rozwijające

W ocenie Banku Światowego dość ponure perspektywy rysują się dla rynków wschodzących i gospodarek rozwijających się. Już teraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie w te gospodarki spadły do mniej niż połowy szczytu z 2008 r., przy niewielkich oznakach ożywienia. Najnowsza prognoza Banku na rok 2025 dla rynków wschodzące i gospodarki rozwijające się jest na poziomie 3,8 proc., co w porównaniu do prognozy ze stycznia oznacza spadek o 0,3 pp.

Realny PKB, prognoza Banku Światowego Zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego roku (proc.) Różnice w punktach procentowych od prognoz ze stycznia 2025 r. (pp) Region/kraj 2025 2026 2025 2026 Azja Wschodnia i Pacyfik 4,5 4 -0,1 -0,1 Chiny 4,5 4 0 0 Indonezja 4,7 4,8 -0,4 -0,3 Tajlandia 1,8 1,7 -1,1 -1 Europa i Azja Środkowa 2,4 2,5 -0,1 -0,2 Federacja Rosyjska 1,4 1,2 -0,2 0,1 Turcja 3,1 3,6 0,5 -0,2 Polska 3,2 3 -0,2 -0,2 Ameryka Łacińska i Karaiby 2,3 2,4 -0,2 -0,2 Brazylia 2,4 2,2 0,2 -0,1 Meksyk 0,2 1,1 -1,3 -0,5 Argentyna 5,5 4,5 0,5 -0,2

Prognoza dla Polski

Wśród państw wyszczególnionych przez Bank Światowy znalazła się też Polska. Według prognoz w 2025 r. nasza gospodarką będzie rosła w tempie 3,2 proc., a w 2026 r. PKB wzrośnie o 3 proc.. W obu przypadkach Bank Światowy obniżył prognozę o 0,2 pp.

Na wojnie handlowej najwięcej tracą Stany Zjednoczone

Przez wojnę handlową spowolnienie wzrostu gospodarczego odczuwają wszystkie gospodarki, ale Stany Zjednoczone ucierpiały najbardziej.

Rewizje prognoz wzrostu były szeroko zakrojone i radykalne dla wszystkich regionów (Azji Wschodniej, Południowej, Europie i Ameryce Łacińskiej). Jednak raport szczególnie wyróżnia USA jako gospodarkę najbardziej dotkniętą negatywnym wpływem spowolnienia wzrostu, co odzwierciedla prognozy OECD opublikowane w zeszłym tygodniu.

Według prognoz Banku Świtowego w 2025 r. Stany Zjednoczone będą rozwijać się w tempie 1,4 proc., co oznacza spadek w porównaniu do prognozy ze stycznia o 0,9 pp. Prognoza wzrostu PKB USA na 2026 r. także została obniżona o 0,4 pp, do 1,6 proc.

Ważny moment, który może zmienić wszystko

Najnowszy raport Banku Światowego, opublikowany został w drugim dniu rozmów handlowych między USA a Chinami w Londynie, których wynik może mieć ogromne znaczenie dla światowej gospodarki. Pytanie brzmi, czy globalne mocarstwa zdołają powstrzymać i rozwiązać swoje konflikty gospodarcze.

Autorzy raportu ostrzegają, że jeśli ograniczenia handlowe ulegną eskalacji lub niepewność polityczna będzie się utrzymywać to „światowy wzrost gospodarczy może okazać się jeszcze słabszy”. Jednak w ocenie autorów raportu niepewność i bariery handlowe mogą się zmniejszyć, jeśli główne gospodarki osiągną trwałe porozumienia, które rozwiążą napięcia handlowe.

Bank Światowy zwrócił również uwagę na zagrożenia związane z ekstremalnymi warunkami pogodowymi i inflacją, zwłaszcza dla krajów, które już borykają się z problemami zadłużenia oraz osłabionymi lub niestabilnymi instytucjami.

Źródło: Bank Światowy