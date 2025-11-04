Kiedy nauczyciele otrzymają trzynastkę za 2025 rok

Zgodnie z ustawą z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, świadczenie należy wypłacić najpóźniej do 31 marca 2026 roku.

W praktyce większość szkół i samorządów przekazuje pieniądze w lutym lub na początku marca, po zakończeniu rozliczeń rocznych. W przypadku likwidacji placówki oświatowej nauczyciel powinien otrzymać należną trzynastkę w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Kto ma prawo do trzynastki – warunek przepracowania roku

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługuje nauczycielowi, który przepracował cały rok kalendarzowy u danego pracodawcy. Oznacza to nie tylko pozostawanie w zatrudnieniu, ale faktyczne wykonywanie obowiązków zawodowych.

Nauczyciel, który nie przepracował pełnego roku, również może otrzymać trzynastkę, o ile był zatrudniony co najmniej przez sześć miesięcy. Ustawa przewiduje jednak liczne wyjątki, które pozwalają na wypłatę świadczenia mimo krótszego okresu pracy.

Wyjątki od zasady przepracowanych sześciu miesięcy

Trzynastka należy się także wtedy, gdy nauczyciel:

rozpoczął pracę w trakcie roku szkolnego,

w trakcie roku szkolnego, korzystał z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego lub urlopu dla poratowania zdrowia,

przeszedł na emeryturę , rentę lub świadczenie rehabilitacyjne,

, rentę lub świadczenie rehabilitacyjne, został przeniesiony służbowo lub zatrudniony po reorganizacji szkoły,

zakończył zatrudnienie z powodu likwidacji placówki.

W takich sytuacjach nie obowiązuje wymóg sześciu miesięcy efektywnej pracy.

Jak oblicza się wysokość trzynastki

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela to 8,5 proc. wynagrodzenia otrzymanego w 2025 roku. Podstawę obliczeń stanowią składniki przyjmowane do ustalenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Do podstawy wlicza się m.in.:

wynagrodzenie zasadnicze,

dodatek za wysługę lat,

dodatek motywacyjny, funkcyjny i za warunki pracy,

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa,

dodatek uzupełniający z art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela.

Z podstawy wyłącza się natomiast: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, odprawy, jednorazowe premie, wynagrodzenie za czas choroby lub usprawiedliwionej nieobecności.

Trzynastka dla nauczycieli – nie tylko bonus, ale i obowiązek

Niewypłacenie należnego świadczenia lub zaniżenie jego wysokości to wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca może zostać ukarany grzywną od 1000 do 30000 zł. Dlatego samorządy i dyrektorzy szkół pilnują terminów oraz zasad naliczania wynagrodzenia rocznego.