Aktualizacja świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami od 1 marca 2025

Od 1 marca 2025 roku weszły w życie nowe, wyższe kwoty wypłat świadczenia wspierającego, które jest przeznaczone dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Podwyżka świadczenia wspierającego wynika ze zwiększenia renty socjalnej do kwoty 1878,91 zł. Dzięki temu maksymalne wsparcie finansowe wzrosło do 4133,60 zł, natomiast minimalna kwota wsparcia to teraz 751,56 zł. Zmiany te mają na celu poprawę sytuacji materialnej osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

Reklama

Rozszerzenie dostępności świadczenia wspierającego od stycznia 2025 roku

Świadczenie wspierające jest wdrażane etapami, a od 1 stycznia 2025 roku jest dostępne dla szerszej grupy beneficjentów z niepełnosprawnościami, którzy uzyskali poziom potrzeby wsparcia od 70 do 100 punktów w nowym systemie orzekania. Poszczególne etapy wprowadzania świadczenia to:

Etap pierwszy (od 1 stycznia 2024) – świadczenie dla osób z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia, czyli od 87 do 100 punktów,

Etap drugi (od 1 stycznia 2025) – rozszerzenie świadczenia na osoby z poziomem wsparcia od 78 do 86 punktów,

Etap trzeci (od 1 stycznia 2026) – dalsze rozszerzenie dla osób z poziomem od 70 do 77 punktów.

Wysokość świadczenia wspierającego według punktacji

Wysokość świadczenia wspierającego jest ściśle powiązana z poziomem potrzeby wsparcia określonym w decyzji wydanej przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) oraz wysokością renty socjalnej, która podlega corocznej waloryzacji. Przy obecnej kwocie renty socjalnej wynoszącej 1878,91 zł, miesięczne świadczenie wspierające może wynosić od 751,56 zł do 4133,60 zł. Szczegółowe progi punktowe i odpowiadające im kwoty prezentują się następująco:

osoby z 70–74 punktami otrzymują 40 proc. renty socjalnej (751,56 zł),

osoby z 75–79 punktami otrzymują 60 proc. (1127,35 zł),

z 80–84 punktami – 80 proc. (1503,13 zł),

z 85–89 punktami – 120 proc. (2254,69 zł),

z 90–94 punktami – 180 proc. (3382,04 zł),

natomiast osoby z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia, tj. 95–100 punktów, uzyskują 220 proc. renty socjalnej (4133,60 zł).

Warunki przyznawania świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające przysługuje osobom pełnoletnim z orzeczoną niepełnosprawnością i potrzebą wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów, które uzyskały odpowiednią decyzję orzeczniczą. Nie ma wpływu na to wysokość dochodów ani status zatrudnienia czy pobieranie innych świadczeń emerytalno-rentowych. Wsparcie jest dostępne bez względu na sytuację finansową i aktywność zawodową.

Procedura uzyskania świadczenia wspierającego

Aby otrzymać świadczenie wspierające, osoba z niepełnosprawnością musi złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wraz z decyzją wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), która potwierdza poziom potrzeby wsparcia. Wypłaty są realizowane jedynie bezgotówkowo na konto bankowe podane we wniosku. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc, w wyznaczone dni kalendarzowe.

Statystyki ZUS dotyczące wypłat świadczenia wspierającego

Z danych ZUS wynika, że w okresie od stycznia do listopada 2024 roku świadczenie wspierające trafiło do około 70,4 tys. uprawnionych osób, a łączna kwota wypłaconych środków wyniosła ponad 2,23 miliarda złotych. Wzrost świadczeń wspierających jest elementem działań państwa mających na celu poprawę życia osób z niepełnosprawnościami oraz ich integrację społeczną i zawodową.