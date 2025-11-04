Najnowszy raport Instytutu Badań Demograficznych wykazał, że wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku od 20 do 64 lat, które w okresie od lutego do maja 2022 r. uciekły do Niemiec z Ukrainy, wynosił na początku 2025 r. wynosił 51 procent.

Jak wyjaśnia Andreas Ette kierownik badania, w pierwszych dwóch latach wskaźnik zatrudnienia rósł dość wolno, ale w trzecim roku tempo to uległo przyspieszeniu.

Jak zauważa Ette pod koniec 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób z Ukrainy szukających schronienia w Niemczech był na poziomie 16 proc., co oznacza, że wzrósł on ponad trzykrotnie. Teraz pracuje, co drugi Ukrainiec, który trzy lata temu przybył do Niemiec.

Ukraińcy doskonale się integrują na rynku pracy

Jak pokazują dana BIB zatrudnienie wśród mężczyzn było nieco wyższe niż wśród kobiet. Obecnie wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet z Ukrainy jest na poziomie 50 proc., podczas gdy wśród Ukraińców wskaźnik był na poziomie 57 proc. Oznacza to, że integracja na niemieckim rynku pracy przebiegała szybciej niż w przypadku imigrantów z innych regionów świata.

Dane pochodzą z sześciu ankiet, w których od 2022 roku wzięło udział ponad 6 tysięcy osób z Ukrainy szukających schronienia w Niemczech, oraz z około 40 tysięcy wywiadów.

Siła robocza o wysokich kwalifikacjach

Jako, że niemiecka gospodarka cierpi na braki wysoko wykwalifikowanej siły roboczej, Ukraińcy mogą doskonale wypełnić te lukę.

Uchodźcy z Ukrainy szukający schronienia w Niemczech są wysoko wykwalifikowani w porównaniu ze średnią populacji w swoim kraju ojczystym. Szczególnie wysokie kwalifikacje mieli uchodźcy z pierwszej fali napływu do maja 2022 r.

Według danych instytutu obecnie w Niemczech mieszka około 1,2 miliona uchodźców wojennych z Ukrainy. Całkowita liczba uchodźców, którzy przybyli do Niemiec od lutego 2022 roku, jest znacznie wyższa, jednak wielu z nich wróciło już do kraju.

Źródło: Deutsche Welle