Niemcy biją na alarm. Bez tych uchodźców wszystko się posypie

Wygląda na to, że w politycznym pędzie, by jak najszybciej pozbyć się z kraju jak największej liczby syryjskich uchodźców, Niemcy zaliczyli zaskakującą wpadkę. Pomysły polityków weryfikuje rzeczywistość, i teraz to sami Niemcy zaczynają drżeć, aby z ich kraju nie wyjechała część Syryjczyków. Bez nich znajdą się w tragicznej sytuacji.